México conmemora el 115.º aniversario de su Revolución con un grandioso desfile cívico-militar

Como cada año, la CDMX vuelve a celebrar el desfile que conmemora esta fecha tan significativa para la nación. Se espera una participación de alrededor de... 20.11.2025, Sputnik Mundo

Sputnik te ofrece una transmisión en directo que muestra cómo se desarrolla el acontecimiento.

