México conmemora el 115.º aniversario de su Revolución con un grandioso desfile cívico-militar
México conmemora el 115.º aniversario de su Revolución con un grandioso desfile cívico-militar
Como cada año, la CDMX vuelve a celebrar el desfile que conmemora esta fecha tan significativa para la nación. Se espera una participación de alrededor de...
Sputnik te ofrece una transmisión en directo que muestra cómo se desarrolla el acontecimiento.
Como cada año, la CDMX vuelve a celebrar el desfile que conmemora esta fecha tan significativa para la nación. Se espera una participación de alrededor de 3.000 de integrantes de las FFAA y la Guardia Nacional del país, y se prevé que el evento destacará el papel de la mujer en la Revolución Mexicana.
Sputnik te ofrece una transmisión en directo que muestra cómo se desarrolla el acontecimiento.