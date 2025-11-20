https://noticiaslatam.lat/20251120/los-crimenes-de-los-nazis-no-prescriben-declara-putin-1168662904.html

Los crímenes de los nazis no prescriben, declara Putin

Las atrocidades de los nazis fueron evaluados de manera inequívoca hace 80 años, precisamente por el Tribunal de Núremberg, destacó el presidente ruso en su... 20.11.2025, Sputnik Mundo

rusia

nazismo

criminales nazis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/01/1165058452_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ef290c1adf132d8dfdb896d0d8e89f72.jpg

Putin señaló que el evento reunió en su plataforma a representantes de las autoridades, organizaciones juveniles y de voluntariado, círculos científicos y expertos, trabajadores de archivos y museos, "aquellos que se han dedicado a preservar la verdad sobre los dramáticos y trágicos acontecimientos de la Gran Guerra Patria".

rusia, nazismo, criminales nazis