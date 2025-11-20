https://noticiaslatam.lat/20251120/los-crimenes-de-los-nazis-no-prescriben-declara-putin-1168662904.html
Los crímenes de los nazis no prescriben, declara Putin
Los crímenes de los nazis no prescriben, declara Putin
Las atrocidades de los nazis fueron evaluados de manera inequívoca hace 80 años, precisamente por el Tribunal de Núremberg, destacó el presidente ruso en su...
Putin señaló que el evento reunió en su plataforma a representantes de las autoridades, organizaciones juveniles y de voluntariado, círculos científicos y expertos, trabajadores de archivos y museos, "aquellos que se han dedicado a preservar la verdad sobre los dramáticos y trágicos acontecimientos de la Gran Guerra Patria".
Las atrocidades de los nazis fueron evaluados de manera inequívoca hace 80 años, precisamente por el Tribunal de Núremberg, destacó el presidente ruso en su saludo a los participantes en el foro internacional 'Sin plazo de prescripción. Núremberg. 80 años'.
"Las normas y principios [del Tribunal de Núremberg] siguen siendo válidos hoy en día: nos ayudan a oponernos firmemente a los intentos de distorsionar los hechos históricos y sirven para buscar respuestas dignas a los retos y amenazas globales actuales", se lee en el comunicado.
Putin señaló que el evento reunió en su plataforma a representantes de las autoridades, organizaciones juveniles y de voluntariado, círculos científicos y expertos, trabajadores de archivos y museos, "aquellos que se han dedicado a preservar la verdad sobre los dramáticos y trágicos acontecimientos de la Gran Guerra Patria".