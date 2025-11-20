https://noticiaslatam.lat/20251120/el-liderazgo-politico-de-ucrania-es-una-banda-criminal-que-se-ha-apoderado-del-poder-subraya-putin-1168678510.html
El liderazgo político de Ucrania es "una banda criminal que se ha apoderado del poder", subraya Putin
El liderazgo político de Ucrania es "una banda criminal que se ha apoderado del poder", subraya Putin
20.11.2025
"En realidad, ya sabemos lo que es el liderazgo político de Ucrania. Ya no es ningún liderazgo político. Desde marzo del año pasado, un grupo de personas, una banda criminal, una organización criminal, usurpó el poder y, con la excusa de que hay que seguir la guerra con Rusia, se queda con ese poder en Ucrania para enriquecerse", expresó Vladímir Putin.Otras declaraciones del mandatario ruso respecto al tema:
El liderazgo político de Ucrania es "una banda criminal que se ha apoderado del poder", subraya Putin
19:07 GMT 20.11.2025 (actualizado: 19:13 GMT 20.11.2025)
El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó al liderazgo político de Ucrania de una organización criminal que ha usurpado el poder y lo mantiene para enriquecerse.
"En realidad, ya sabemos lo que es el liderazgo político de Ucrania. Ya no es ningún liderazgo político. Desde marzo del año pasado, un grupo de personas, una banda criminal, una organización criminal, usurpó el poder y, con la excusa de que hay que seguir la guerra con Rusia, se queda con ese poder en Ucrania para enriquecerse", expresó Vladímir Putin.
Otras declaraciones del mandatario ruso respecto al tema:
Los combates en Konstantínovka se están librando ya dentro del asentamiento.
El principal objetivo de Rusia es alcanzar las metas de la operación militar especial.
El pueblo ruso confía en sus militares y espera el resultado que el país necesita.
Desde marzo del año pasado, el liderazgo político de Ucrania es "simplemente una banda criminal que se ha apoderado del poder".
El régimen de Kiev no piensa en el destino de Ucrania ni en los soldados, señaló el jefe de Estado.
Putin agradeció al personal del grupo de fuerzas ruso Oeste por el resultado de su trabajo.
Los soldados ucranianos "deben tener la oportunidad de deponer las armas y rendirse".