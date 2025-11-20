https://noticiaslatam.lat/20251120/el-liderazgo-politico-de-ucrania-es-una-banda-criminal-que-se-ha-apoderado-del-poder-subraya-putin-1168678510.html

El liderazgo político de Ucrania es "una banda criminal que se ha apoderado del poder", subraya Putin

El liderazgo político de Ucrania es "una banda criminal que se ha apoderado del poder", subraya Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó al liderazgo político de Ucrania de una organización criminal que ha usurpado el poder y lo mantiene para... 20.11.2025, Sputnik Mundo

"En realidad, ya sabemos lo que es el liderazgo político de Ucrania. Ya no es ningún liderazgo político. Desde marzo del año pasado, un grupo de personas, una banda criminal, una organización criminal, usurpó el poder y, con la excusa de que hay que seguir la guerra con Rusia, se queda con ese poder en Ucrania para enriquecerse", expresó Vladímir Putin.Otras declaraciones del mandatario ruso respecto al tema:

