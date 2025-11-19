Un grave problema: la caída en las remesas afecta a este estado del centro de México

https://noticiaslatam.lat/20251119/un-grave-problema-la-caida-en-las-remesas-afecta-a-este-estado-del-centro-de-mexico-1168612593.html

Muchas familias zacatecanas que dependen de remesas enviadas desde suelo estadounidense están recibiendo hasta 50% menos dinero, según reportó el diario mexicano El Universal.De acuerdo con el reporte, el investigador Miguel Moctezuma Longoria, especialista en temas migratorios, señaló que ciertos territorios con redes consolidadas de apoyo entre migrantes han experimentado un 'estancamiento' en su crecimiento. Esto es debido a que una parte importante de ellos cuentan con estatus regular y vínculos comunitarios construidos por más de un siglo.Según cifras del Banco de México (Banxico), las remesas enviadas al país en el tercer trimestre de 2025 sumaron 45.681 millones de dólares, una caída anual de 5,5%. En algunos momentos del año, el retroceso nacional llegó a ser de hasta 8%. En contraste, en Zacatecas, la disminución ha sido más moderada.Otras causasMoctezuma Longoria explicó que el descenso está relacionado con la pérdida de empleos en el sector agrícola del país norteamericano, lo que ha llevado a muchos migrantes a buscar trabajos temporales en áreas urbanas. Aun así, destaca que la tradición de enviar dinero a sus familias continúa, aunque en montos menores.Mientras tanto, familias entrevistadas por El Universal relatan que desde junio —cuando aumentaron las redadas contra personas indocumentadas en EEUU— los envíos se redujeron drásticamente. Incluso, en algunas comunidades se reporta que varios familiares han retornado voluntariamente, ante el temor a la deportación.Uno de los testimonios es el de Heriberto Reyes, un padre que emigró hace más de tres años y que, recientemente, ve comprometida su capacidad para enviar recursos debido a la falta de empleo estable. Su hija relata que durante una llamada presenció una redada y vio a su padre ocultarse para evitar ser detenido. Desde entonces, afirma, prefiere que regrese antes que arriesgar su seguridad.Los migrantes consultados también describieron cómo los paquetes con ropa y artículos personales que antes enviaban de manera mensual, ahora solo pueden mandarse cada tres o cuatro meses.Organizaciones comunitarias citadas por el diario mexicano aseguraron que, aunque muchos migrantes mantienen sus tradiciones y su vínculo con México, el ambiente actual en EEUU ha obligado a suspender viajes, reducir festividades e incluso frenar celebraciones que durante décadas habían sido un puente entre ambas comunidades.

