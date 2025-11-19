https://noticiaslatam.lat/20251119/los-activos-de-la-discordia-la-ue-se-quiebra-frente-a-la-pirateria-contra-rusia-1168637475.html

Los activos de la discordia: la UE se quiebra frente a la piratería contra Rusia

La intención de los políticos europeos de confiscar activos rusos para financiar a Kiev ha encontrado la resistencia de los economistas. Y es que, advierten... 19.11.2025, Sputnik Mundo

En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre los nuevos escándalos que azotan a Zelenski, cuáles son las condiciones previas de Moscú para retomar el diálogo y cómo los intentos de confiscar los activos rusos en la UE enfrentan a sus políticos y economistas.

