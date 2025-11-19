Mundo
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Los activos de la discordia: la UE se quiebra frente a la piratería contra Rusia
Los activos de la discordia: la UE se quiebra frente a la piratería contra Rusia
La intención de los políticos europeos de confiscar activos rusos para financiar a Kiev ha encontrado la resistencia de los economistas. Y es que, advierten
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre los nuevos escándalos que azotan a Zelenski, cuáles son las condiciones previas de Moscú para retomar el diálogo y cómo los intentos de confiscar los activos rusos en la UE enfrentan a sus políticos y economistas.
Los activos de la discordia: la UE se quiebra frente a la piratería contra Rusia
Los activos de la discordia: la UE se quiebra frente a la piratería contra Rusia
Los activos de la discordia: la UE se quiebra frente a la piratería contra Rusia

La intención de los políticos europeos de confiscar activos rusos para financiar a Kiev ha encontrado la resistencia de los economistas. Y es que, advierten, tal paso podría provocar a Rusia a tomar respuestas con consecuencias catastróficas para la propia UE.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre los nuevos escándalos que azotan a Zelenski, cuáles son las condiciones previas de Moscú para retomar el diálogo y cómo los intentos de confiscar los activos rusos en la UE enfrentan a sus políticos y economistas.
