Los activos de la discordia: la UE se quiebra frente a la piratería contra Rusia
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre los nuevos escándalos que azotan a Zelenski, cuáles son las condiciones previas de Moscú para retomar el diálogo y cómo los intentos de confiscar los activos rusos en la UE enfrentan a sus políticos y economistas.
La intención de los políticos europeos de confiscar activos rusos para financiar a Kiev ha encontrado la resistencia de los economistas. Y es que, advierten, tal paso podría provocar a Rusia a tomar respuestas con consecuencias catastróficas para la propia UE.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre los nuevos escándalos que azotan a Zelenski, cuáles son las condiciones previas de Moscú para retomar el diálogo y cómo los intentos de confiscar los activos rusos en la UE enfrentan a sus políticos y economistas.