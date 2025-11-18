Fuerzas rusas liberan dos localidades en un día de combates
11:45 GMT 18.11.2025 (actualizado: 11:49 GMT 18.11.2025)
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron control de dos asentamientos en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. En el mismo período, Kiev perdió hasta 1.290 soldados en todos los frentes, agregan.
De acuerdo con el ente castrense, el Ejército ruso liberó las localidades de Tséguelnoye, en la región de Járkov, y Necháyevka, en la región de Dnepropetrovsk.
Se detalla que el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió más de 70 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a hasta 115 militares.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra "instalaciones de infraestructura energética y ferroviaria utilizada en interés de las FFAA de Ucrania y una agrupación militar con equipos blindados, así como contra los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 153 zonas", señala el organismo.
Con ello, las FFAA rusas alcanzaron cuatro piezas de artillería, 13 depósitos de municiones, dos tanques, 79 carros de combate, 13 vehículos blindados, incluidos un M113 y un HMMWV estadounidenses, un obús L-119 británico y un obús Caesar francés.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó tres bombas guiadas y derribó 206 drones.
En total, desde el comienzo dela operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 97.303 drones, 636 sistemas de misiles antiaéreos, 26.086 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.613 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.381 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.993 vehículos militares especiales.
