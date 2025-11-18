https://noticiaslatam.lat/20251118/fuerzas-rusas-liberan-dos-localidades-en-un-dia-de-combates-1168600042.html

Fuerzas rusas liberan dos localidades en un día de combates

Sputnik Mundo

18.11.2025

De acuerdo con el ente castrense, el Ejército ruso liberó las localidades de Tséguelnoye, en la región de Járkov, y Necháyevka, en la región de Dnepropetrovsk.Se detalla que el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió más de 70 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a hasta 115 militares.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra "instalaciones de infraestructura energética y ferroviaria utilizada en interés de las FFAA de Ucrania y una agrupación militar con equipos blindados, así como contra los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 153 zonas", señala el organismo.Con ello, las FFAA rusas alcanzaron cuatro piezas de artillería, 13 depósitos de municiones, dos tanques, 79 carros de combate, 13 vehículos blindados, incluidos un M113 y un HMMWV estadounidenses, un obús L-119 británico y un obús Caesar francés.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó tres bombas guiadas y derribó 206 drones.

