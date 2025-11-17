https://noticiaslatam.lat/20251117/las-fuerzas-armadas-de-rusia-toman-control-de-3-localidades-en-un-dia-de-combates-1168562869.html
Las Fuerzas Armadas de Rusia toman control de 3 localidades en un día de combates
Sputnik Mundo
2025-11-17T10:13+0000
2025-11-17T10:13+0000
2025-11-17T10:21+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168562923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_553e56ec04ab60d07aede1a776f6c30a.jpg
10:13 GMT 17.11.2025 (actualizado: 10:21 GMT 17.11.2025)
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron tres asentamientos durante el último día, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Kiev perdió unos 1.375 militares, agregan.
"Como resultado de acciones decisivas, las unidades del grupo de tropas Sur liberaron la localidad de Platónovka, en la república popular de Donetsk", señala el comunicado.
Mientras tanto, el grupo de tropas Norte tomó bajo control la localidad de Dvurechánskoye, en la región de Járkov, y el grupo Este consolidó su control sobre Gai, en la región de Dnepropetrovsk.
En cuanto a las bajas militares ucranianas durante la última jornada, en la zona de operaciones de los grupos Este y Norte, las pérdidas enemigas se situaron en más de 215 y hasta 150 soldados, respectivamente.
A ellas se suman hasta 490 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, hasta 230 en la del grupo Oeste, hasta 210 en la del grupo Sur y más de 80 causadas por el grupo Dniéper.
Asimismo, Rusia asestó golpes contra instalaciones del sector de combustible y energía y la infraestructura ferroviaria utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, almacenes de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
En las 24 horas, fuerzas rusas neutralizaron un carro de combate, 14 vehículos blindados, incluidos uno de transporte de tropas M113 estadounidense y un Senator fabricado en el Reino Unido, 85 automóviles, nueve piezas de artillería, entre ellas un L-119 británico y 18 sistemas de guerra radioelectrónica.
A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó 104 drones ucranianos en la última jornada, de acuerdo con el ente castrense.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 97.097 drones, 636 sistemas de misiles antiaéreos, 26.071 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.613 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.363 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.914 vehículos militares especiales.
