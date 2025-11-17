Danza del sol y una nariz curiosa: ganadores del concurso World Nature Photographer 2025
La obra Danza del sol por el fotógrafo Asmund Keilen de Noruega.
Categoría: ganador general.
El lince rojo panorámico por Leo Dale, EEUU.
Ganador de la categoría Juventud.
La imagen Casa de plumas por Luis Arpa Toribio de España.
Ganador de la categoría Bajo el agua.
Paisajes florales por el fotógrafo neerlandés Theo Bosboom.
Categoría: concurso de portafolios de Fred Hazelhoff.
La obra Grito silencioso por Bence Mate de Hungría.
Ganador de la categoría Otros animales.
Es hora de una gota por Alexander Hormann, fotógrafo alemán.
Ganador de la categoría Paisajes.
La foto Infierno por Tobias Richter de Alemania.
Ganador de la categoría Plantas y hongos.
Alce en la nieve por el fotógrafo noruego Pal Hermansen.
Ganador de la categoría Arte de la naturaleza.
Un arao herido por Knut-Sverre Horn, Noruega.
Сategoría: Arte de la naturaleza.
La foto Una travesía difícil por Xingchao Zhu, fotógrafo chino.
Ganador de la categoría El ser humano y la naturaleza.
Mareas de bicicletas por Sam Mannaerts de Bélgica.
Ganador de la categoría Naturaleza De Lage Landen.
La imagen Asombro compartido por la fotógrafa estadounidense Mary Schrader.
Ganadora de la categoría Retratos de animales.
La obra Comida polar por Pal Hermansen, Noruega.
Ganador de la categoría Mamíferos.
El Camino de la cresta por Sebastiaan van der Greef de Países Bajos.
Ganador de la categoría Blanco y negro.
La foto Una nariz curiosa por la fotógrafa del Reino Unido Laura Dyer.
Сategoría: Retratos de animales.
