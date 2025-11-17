Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20251117/1168567302.html
Danza del sol y una nariz curiosa: ganadores del concurso World Nature Photographer 2025
Danza del sol y una nariz curiosa: ganadores del concurso World Nature Photographer 2025
Sputnik Mundo
El concurso internacional de fotografía de naturaleza World Nature Photographer anunció a los ganadores de 2025. Las fotografías, tanto de aficionados como de... 17.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-17T19:31+0000
2025-11-17T19:31+0000
multimedia
📷 fotos
naturaleza
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168567474_0:157:1920:1237_1920x0_80_0_0_390714f0a04c2259b6f608d5748058c2.jpg
Sputnik te muestra las fotos más destacadas de la competición fotográfica.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168567474_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f82c2a096538f53271d5e81c586a93dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos, naturaleza
фото, 📷 fotos, naturaleza

Danza del sol y una nariz curiosa: ganadores del concurso World Nature Photographer 2025

19:31 GMT 17.11.2025
Síguenos en
El concurso internacional de fotografía de naturaleza World Nature Photographer anunció a los ganadores de 2025. Las fotografías, tanto de aficionados como de profesionales, capturan la belleza y la fragilidad de los ecosistemas. El jurado seleccionó las mejores imágenes de naturaleza en 14 categorías.
Sputnik te muestra las fotos más destacadas de la competición fotográfica.
© Foto : Åsmund Keilen/NPOTY 2025

La obra Danza del sol por el fotógrafo Asmund Keilen de Noruega.

Categoría: ganador general.

La obra Danza del sol por el fotógrafo Asmund Keilen de Noruega.Categoría: ganador general. - Sputnik Mundo
1/15
© Foto : Åsmund Keilen/NPOTY 2025

La obra Danza del sol por el fotógrafo Asmund Keilen de Noruega.

Categoría: ganador general.

© Foto : Leo Dale/NPOTY 2025

El lince rojo panorámico por Leo Dale, EEUU.

Ganador de la categoría Juventud.

El lince rojo panorámico por Leo Dale, EEUU.Ganador de la categoría Juventud. - Sputnik Mundo
2/15
© Foto : Leo Dale/NPOTY 2025

El lince rojo panorámico por Leo Dale, EEUU.

Ganador de la categoría Juventud.

© Foto : Luis Arpa Toribio/NPOTY 2025

La imagen Casa de plumas por Luis Arpa Toribio de España.

Ganador de la categoría Bajo el agua.

La imagen Casa de plumas por Luis Arpa Toribio de España.Ganador de la categoría Bajo el agua. - Sputnik Mundo
3/15
© Foto : Luis Arpa Toribio/NPOTY 2025

La imagen Casa de plumas por Luis Arpa Toribio de España.

Ganador de la categoría Bajo el agua.

© Foto : Theo Bosboom/NPOTY 2025

Paisajes florales por el fotógrafo neerlandés Theo Bosboom.

Categoría: concurso de portafolios de Fred Hazelhoff.

Paisajes florales por el fotógrafo neerlandés Theo Bosboom.Categoría: concurso de portafolios de Fred Hazelhoff. - Sputnik Mundo
4/15
© Foto : Theo Bosboom/NPOTY 2025

Paisajes florales por el fotógrafo neerlandés Theo Bosboom.

Categoría: concurso de portafolios de Fred Hazelhoff.

© Foto : Bence Máté/NPOTY 2025

La obra Grito silencioso por Bence Mate de Hungría.

Ganador de la categoría Otros animales.

La obra Grito silencioso por Bence Mate de Hungría.Ganador de la categoría Otros animales. - Sputnik Mundo
5/15
© Foto : Bence Máté/NPOTY 2025

La obra Grito silencioso por Bence Mate de Hungría.

Ganador de la categoría Otros animales.

© Foto : Alexander Hormann/NPOTY 2025

Es hora de una gota por Alexander Hormann, fotógrafo alemán.

Ganador de la categoría Paisajes.

Es hora de una gota por Alexander Hormann, fotógrafo alemán.Ganador de la categoría Paisajes. - Sputnik Mundo
6/15
© Foto : Alexander Hormann/NPOTY 2025

Es hora de una gota por Alexander Hormann, fotógrafo alemán.

Ganador de la categoría Paisajes.

© Foto : Tobias Richter/NPOTY 2025

La foto Infierno por Tobias Richter de Alemania.

Ganador de la categoría Plantas y hongos.

La foto Infierno por Tobias Richter de Alemania.Ganador de la categoría Plantas y hongos. - Sputnik Mundo
7/15
© Foto : Tobias Richter/NPOTY 2025

La foto Infierno por Tobias Richter de Alemania.

Ganador de la categoría Plantas y hongos.

© Foto : Pål Hermansen/NPOTY 2025

Alce en la nieve por el fotógrafo noruego Pal Hermansen.

Ganador de la categoría Arte de la naturaleza.

Alce en la nieve por el fotógrafo noruego Pal Hermansen.Ganador de la categoría Arte de la naturaleza. - Sputnik Mundo
8/15
© Foto : Pål Hermansen/NPOTY 2025

Alce en la nieve por el fotógrafo noruego Pal Hermansen.

Ganador de la categoría Arte de la naturaleza.

© Foto : Knut-Sverre Horn/NPOTY 2025

Un arao herido por Knut-Sverre Horn, Noruega.

Сategoría: Arte de la naturaleza.

Un arao herido por Knut-Sverre Horn, Noruega.Сategoría: Arte de la naturaleza. - Sputnik Mundo
9/15
© Foto : Knut-Sverre Horn/NPOTY 2025

Un arao herido por Knut-Sverre Horn, Noruega.

Сategoría: Arte de la naturaleza.

© Foto : Xingchao Zhu /NPOTY 2025

La foto Una travesía difícil por Xingchao Zhu, fotógrafo chino.

Ganador de la categoría El ser humano y la naturaleza.

La foto Una travesía difícil por Xingchao Zhu, fotógrafo chino.Ganador de la categoría El ser humano y la naturaleza. - Sputnik Mundo
10/15
© Foto : Xingchao Zhu /NPOTY 2025

La foto Una travesía difícil por Xingchao Zhu, fotógrafo chino.

Ganador de la categoría El ser humano y la naturaleza.

© Foto : Sam Mannaerts /NPOTY 2025

Mareas de bicicletas por Sam Mannaerts de Bélgica.

Ganador de la categoría Naturaleza De Lage Landen.

Mareas de bicicletas por Sam Mannaerts de Bélgica.Ganador de la categoría Naturaleza De Lage Landen. - Sputnik Mundo
11/15
© Foto : Sam Mannaerts /NPOTY 2025

Mareas de bicicletas por Sam Mannaerts de Bélgica.

Ganador de la categoría Naturaleza De Lage Landen.

© Foto : Mary Schrader/NPOTY 2025

La imagen Asombro compartido por la fotógrafa estadounidense Mary Schrader.

Ganadora de la categoría Retratos de animales.

La imagen Asombro compartido por la fotógrafa estadounidense Mary Schrader.Ganadora de la categoría Retratos de animales. - Sputnik Mundo
12/15
© Foto : Mary Schrader/NPOTY 2025

La imagen Asombro compartido por la fotógrafa estadounidense Mary Schrader.

Ganadora de la categoría Retratos de animales.

© Foto : Pål Hermansen/NPOTY 2025

La obra Comida polar por Pal Hermansen, Noruega.

Ganador de la categoría Mamíferos.

La obra Comida polar por Pal Hermansen, Noruega.Ganador de la categoría Mamíferos. - Sputnik Mundo
13/15
© Foto : Pål Hermansen/NPOTY 2025

La obra Comida polar por Pal Hermansen, Noruega.

Ganador de la categoría Mamíferos.

© Foto : Sebastiaan van der Greef/NPOTY 2025

El Camino de la cresta por Sebastiaan van der Greef de Países Bajos.

Ganador de la categoría Blanco y negro.

El Camino de la cresta por Sebastiaan van der Greef de Países Bajos.Ganador de la categoría Blanco y negro. - Sputnik Mundo
14/15
© Foto : Sebastiaan van der Greef/NPOTY 2025

El Camino de la cresta por Sebastiaan van der Greef de Países Bajos.

Ganador de la categoría Blanco y negro.

© Foto : Laura Dyer/NPOTY 2025

La foto Una nariz curiosa por la fotógrafa del Reino Unido Laura Dyer.

Сategoría: Retratos de animales.

La foto Una nariz curiosa por la fotógrafa del Reino Unido Laura Dyer.Сategoría: Retratos de animales. - Sputnik Mundo
15/15
© Foto : Laura Dyer/NPOTY 2025

La foto Una nariz curiosa por la fotógrafa del Reino Unido Laura Dyer.

Сategoría: Retratos de animales.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала