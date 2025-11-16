Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251116/jara-y-kast-lideran-los-resultados-preliminares-de-las-elecciones-presidenciales-en-chile-1168552122.html
Jara y Kast lideran los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Chile
Jara y Kast lideran los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Chile
Sputnik Mundo
La candidata oficialista Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se posicionan como los punteros en los primeros datos... 16.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-16T22:56+0000
2025-11-16T22:56+0000
américa latina
política
jeannette jara
josé antonio kast
chile
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/10/1168551813_0:20:859:503_1920x0_80_0_0_82013150d9bbcca2df116d1e75ade430.jpg
Con poco más del 15% de las mesas escrutadas, Jara tiene el 26,17% de los sufragios, mientras que Kast cuenta con 24,87% de las papeletas.Mientras los datos son publicados, los simpatizantes de la candidata oficialista celebran el avance del conteo. Se espera que Jara hable en un estrado montado en el Hotel Fundador, para luego dirigirse a la gente desde un escenario instalado a metros de la avenida Alameda, de Santiago.
chile
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/10/1168551813_0:14:859:659_1920x0_80_0_0_3a484730c28bf3eafe1e64c51e2b2944.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, jeannette jara, josé antonio kast, chile, elecciones
política, jeannette jara, josé antonio kast, chile, elecciones

Jara y Kast lideran los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Chile

22:56 GMT 16.11.2025
© AP PhotoJeannette Jara y José Antonio Kast.
Jeannette Jara y José Antonio Kast. - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2025
© AP Photo
Síguenos en
La candidata oficialista Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se posicionan como los punteros en los primeros datos sobre las votaciones.
Con poco más del 15% de las mesas escrutadas, Jara tiene el 26,17% de los sufragios, mientras que Kast cuenta con 24,87% de las papeletas.
Mientras los datos son publicados, los simpatizantes de la candidata oficialista celebran el avance del conteo.
Se espera que Jara hable en un estrado montado en el Hotel Fundador, para luego dirigirse a la gente desde un escenario instalado a metros de la avenida Alameda, de Santiago.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала