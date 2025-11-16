https://noticiaslatam.lat/20251116/jara-y-kast-lideran-los-resultados-preliminares-de-las-elecciones-presidenciales-en-chile-1168552122.html
Jara y Kast lideran los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Chile
Jara y Kast lideran los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Chile
16.11.2025
Con poco más del 15% de las mesas escrutadas, Jara tiene el 26,17% de los sufragios, mientras que Kast cuenta con 24,87% de las papeletas.Mientras los datos son publicados, los simpatizantes de la candidata oficialista celebran el avance del conteo. Se espera que Jara hable en un estrado montado en el Hotel Fundador, para luego dirigirse a la gente desde un escenario instalado a metros de la avenida Alameda, de Santiago.
Jara y Kast lideran los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Chile
La candidata oficialista Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se posicionan como los punteros en los primeros datos sobre las votaciones.
Con poco más del 15% de las mesas escrutadas, Jara tiene el 26,17% de los sufragios, mientras que Kast cuenta con 24,87% de las papeletas.
Mientras los datos son publicados, los simpatizantes de la candidata oficialista celebran el avance del conteo.
Se espera que Jara hable en un estrado montado en el Hotel Fundador, para luego dirigirse a la gente desde un escenario instalado a metros de la avenida Alameda, de Santiago.
