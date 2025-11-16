https://noticiaslatam.lat/20251116/el-portaviones-estadounidense-mas-grande-del-mundo-llega-al-caribe-en-medio-de-la-escalada-de-1168542070.html
El portaviones estadounidense "más grande del mundo" llega al Caribe en medio de la escalada de tensión
El grupo de ataque aerotransportado estadounidense, liderado por el portaviones USS Gerald R. Ford, llegó al mar Caribe, informó la Armada de Estados Unidos en... 16.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-16T16:23+0000
2025-11-16T16:23+0000
2025-11-16T16:26+0000
La tripulación del buque cuenta con 4.000 personas y la nave transporta decenas de aviones tácticos a bordo. A finales de octubre, el jefe del Pentágono, Pete Hagseth, dio la orden de enviar el grupo aerotransportado Gerald Ford a disposición del Comando Sur de los Estados Unidos, que opera en América Central y del Sur.Washington lleva adelante una campaña militar en esa región, argumentando que lucha contra el tráfico de drogas, por lo que desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cercanas a Venezuela.El movimiento se produce en medio de las crecientes tensiones entre ambos países, después que la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante lo que consideró una amenaza de EEUU en el Caribe.
Noticias
es_ES
16:23 GMT 16.11.2025 (actualizado: 16:26 GMT 16.11.2025)
El grupo de ataque aerotransportado estadounidense, liderado por el portaviones USS Gerald R. Ford, llegó al mar Caribe, informó la Armada de Estados Unidos en medio de la escalada de tensión con Venezuela.
"El grupo de ataque del portaviones Gerald R. Ford, encabezado por el portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), atravesó el estrecho de Anegada y entró en el mar Caribe el 16 de noviembre", indica el comunicado de la Armada de EEUU.
La tripulación del buque cuenta con 4.000 personas y la nave transporta decenas de aviones tácticos a bordo.
A finales de octubre, el jefe del Pentágono, Pete Hagseth, dio la orden de enviar el grupo aerotransportado Gerald Ford a disposición del Comando Sur de los Estados Unidos, que opera en América Central y del Sur.
Washington lleva adelante una campaña militar en esa región, argumentando que lucha contra el tráfico de drogas, por lo que desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cercanas a Venezuela.
El movimiento se produce en medio de las crecientes tensiones entre ambos países, después que la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante lo que consideró una amenaza de EEUU en el Caribe.
