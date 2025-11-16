https://noticiaslatam.lat/20251116/el-portaviones-estadounidense-mas-grande-del-mundo-llega-al-caribe-en-medio-de-la-escalada-de-1168542070.html

El portaviones estadounidense "más grande del mundo" llega al Caribe en medio de la escalada de tensión

El portaviones estadounidense "más grande del mundo" llega al Caribe en medio de la escalada de tensión

Sputnik Mundo

El grupo de ataque aerotransportado estadounidense, liderado por el portaviones USS Gerald R. Ford, llegó al mar Caribe, informó la Armada de Estados Unidos en... 16.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-16T16:23+0000

2025-11-16T16:23+0000

2025-11-16T16:26+0000

américa latina

uss gerald r. ford (cvn-78)

mar caribe

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0e/1168473373_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ad567b179da7b7377f7befed1c2c4fa5.jpg

La tripulación del buque cuenta con 4.000 personas y la nave transporta decenas de aviones tácticos a bordo. A finales de octubre, el jefe del Pentágono, Pete Hagseth, dio la orden de enviar el grupo aerotransportado Gerald Ford a disposición del Comando Sur de los Estados Unidos, que opera en América Central y del Sur.Washington lleva adelante una campaña militar en esa región, argumentando que lucha contra el tráfico de drogas, por lo que desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cercanas a Venezuela.El movimiento se produce en medio de las crecientes tensiones entre ambos países, después que la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante lo que consideró una amenaza de EEUU en el Caribe.

https://noticiaslatam.lat/20251113/1168427796.html

mar caribe

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

uss gerald r. ford (cvn-78), mar caribe, eeuu