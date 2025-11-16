Mundo
La COP30 en Brasil, Putin en el teatro y Maduro rodeado de sus partidarios, entre las fotos de la semana
La COP30 en Brasil, Putin en el teatro y Maduro rodeado de sus partidarios, entre las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La Conferencia de la ONU sobre el... 16.11.2025, Sputnik Mundo
📷 fotos
La COP30 en Brasil, Putin en el teatro y Maduro rodeado de sus partidarios, entre las fotos de la semana

09:10 GMT 16.11.2025 (actualizado: 11:10 GMT 16.11.2025)
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, la visita de Vladímir Putin al Teatro Bolshói, el aniversario de la erupción del Nevado del Ruiz en Colombia y Nicolás Maduro con sus seguidores, en las fotos de la semana.
© AP Photo / Fernando Llano

El presidente chileno, Gabriel Boric; el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva; el gobernador del estado brasileño de Pará, Elider Barbali; y el viceprimer ministro somalí, Salá Ahmed Jama, posan cogidos de la mano durante una sesión fotográfica colectiva en la cumbre climática COP30 de la ONU en Belén, Brasil.

El presidente chileno, Gabriel Boric; el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva; el gobernador del estado brasileño de Pará, Elider Barbali; y el viceprimer ministro somalí, Salá Ahmed Jama, posan cogidos de la mano durante una sesión fotográfica colectiva en la cumbre climática COP30 de la ONU en Belén, Brasil. - Sputnik Mundo
1/17
© AP Photo / Fernando Llano

El presidente chileno, Gabriel Boric; el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva; el gobernador del estado brasileño de Pará, Elider Barbali; y el viceprimer ministro somalí, Salá Ahmed Jama, posan cogidos de la mano durante una sesión fotográfica colectiva en la cumbre climática COP30 de la ONU en Belén, Brasil.

© AP Photo / John Locher

La actriz, cantante y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez asiste a la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos, en EEUU.

La actriz, cantante y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez asiste a la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos, en EEUU. - Sputnik Mundo
2/17
© AP Photo / John Locher

La actriz, cantante y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez asiste a la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos, en EEUU.

© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

Los palestinos que viven entre los escombros de los edificios destruidos por los ataques de Israel, tras el alto al fuego y la retirada de las tropas israelíes de Gaza.

Los palestinos que viven entre los escombros de los edificios destruidos por los ataques de Israel, tras el alto al fuego y la retirada de las tropas israelíes de Gaza. - Sputnik Mundo
3/17
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

Los palestinos que viven entre los escombros de los edificios destruidos por los ataques de Israel, tras el alto al fuego y la retirada de las tropas israelíes de Gaza.

© AP Photo / Joshua A. Bickel

Los autóctonos brasileños se bañan en la bahía de Guajará, en Belén.

Los autóctonos brasileños se bañan en la bahía de Guajará, en Belén. - Sputnik Mundo
4/17
© AP Photo / Joshua A. Bickel

Los autóctonos brasileños se bañan en la bahía de Guajará, en Belén.

© AP Photo / Odelyn Joseph

Intento de recuperar un automóvil parcialmente sepultado por la tierra tras el huracán Melissa en Haití.

Intento de recuperar un automóvil parcialmente sepultado por la tierra tras el huracán Melissa en Haití. - Sputnik Mundo
5/17
© AP Photo / Odelyn Joseph

Intento de recuperar un automóvil parcialmente sepultado por la tierra tras el huracán Melissa en Haití.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Irán exhibe su armamento en una exposición en Teherán.

Irán exhibe su armamento en una exposición en Teherán. - Sputnik Mundo
6/17
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Irán exhibe su armamento en una exposición en Teherán.

© Getty Images / VCG/VCG

Artistas actúan en la ceremonia de inauguración de los XV Juegos Nacionales en el Estadio Olímpico de Guangdong, China.

Artistas actúan en la ceremonia de inauguración de los XV Juegos Nacionales en el Estadio Olímpico de Guangdong, China. - Sputnik Mundo
7/17
© Getty Images / VCG/VCG

Artistas actúan en la ceremonia de inauguración de los XV Juegos Nacionales en el Estadio Olímpico de Guangdong, China.

© Getty Images / Hindustan Times/Sanjeev Verma

Bomberos tratan de extinguir el incendio tras la explosión cerca de la estación de metro Red Fort en la capital india, Nueva Deli.

Bomberos tratan de extinguir el incendio tras la explosión cerca de la estación de metro Red Fort en la capital india, Nueva Deli. - Sputnik Mundo
8/17
© Getty Images / Hindustan Times/Sanjeev Verma

Bomberos tratan de extinguir el incendio tras la explosión cerca de la estación de metro Red Fort en la capital india, Nueva Deli.

© Sputnik / POOL/Vyacheslav Prokofiev

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, asisten a una representación en el Teatro Bolshói de Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, asisten a una representación en el Teatro Bolshói de Moscú. - Sputnik Mundo
9/17
© Sputnik / POOL/Vyacheslav Prokofiev
/
Acceder al contenido multimedia

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, asisten a una representación en el Teatro Bolshói de Moscú.

© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

Aurora boreal observada sobre el faro de Santa María, en la costa oriental del Reino Unido.

Aurora boreal observada sobre el faro de Santa María, en la costa oriental del Reino Unido. - Sputnik Mundo
10/17
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

Aurora boreal observada sobre el faro de Santa María, en la costa oriental del Reino Unido.

© AP Photo / Mayar Mokhtar

Un visitante de la exposición de arte contemporáneo en el histórico lugar de las pirámides de Guiza, Egipto, posa junto a una instalación.

Un visitante de la exposición de arte contemporáneo en el histórico lugar de las pirámides de Guiza, Egipto, posa junto a una instalación. - Sputnik Mundo
11/17
© AP Photo / Mayar Mokhtar

Un visitante de la exposición de arte contemporáneo en el histórico lugar de las pirámides de Guiza, Egipto, posa junto a una instalación.

© Getty Images / Ezra Acayan

Un grupo de personas observa la carretera destruida por el tifón Fung Wong, Filipinas.

Un grupo de personas observa la carretera destruida por el tifón Fung Wong, Filipinas. - Sputnik Mundo
12/17
© Getty Images / Ezra Acayan

Un grupo de personas observa la carretera destruida por el tifón Fung Wong, Filipinas.

© AP Photo / Fernando Llano

Una manifestación en defensa de los derechos humanos, celebrada durante la cumbre climática COP30 en Belén.

Una manifestación en defensa de los derechos humanos, celebrada durante la cumbre climática COP30 en Belén. - Sputnik Mundo
13/17
© AP Photo / Fernando Llano

Una manifestación en defensa de los derechos humanos, celebrada durante la cumbre climática COP30 en Belén.

© AP Photo / Fernando Vergara

Las familias de los niños desaparecidos tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985 (conocida como la Tragedia de Armero) lanzan botes con sus fotos al río Guali, en la ciudad de Honda.

Las familias de los niños desaparecidos tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985 (conocida como la Tragedia de Armero) lanzan botes con sus fotos al río Guali, en la ciudad de Honda. - Sputnik Mundo
14/17
© AP Photo / Fernando Vergara

Las familias de los niños desaparecidos tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985 (conocida como la Tragedia de Armero) lanzan botes con sus fotos al río Guali, en la ciudad de Honda.

© Getty Images / Picture alliance/Jesus Vargas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a sus partidarios en un mítin.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a sus partidarios en un mítin. - Sputnik Mundo
15/17
© Getty Images / Picture alliance/Jesus Vargas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a sus partidarios en un mítin.

© Getty Images / NurPhoto/MD Abu Sufian Jewel

Dispersión de una manifestación en la capital de Bangladés, Daca, con el uso de granadas aturdidoras y cañones de agua por parte de la Policía.

Dispersión de una manifestación en la capital de Bangladés, Daca, con el uso de granadas aturdidoras y cañones de agua por parte de la Policía. - Sputnik Mundo
16/17
© Getty Images / NurPhoto/MD Abu Sufian Jewel

Dispersión de una manifestación en la capital de Bangladés, Daca, con el uso de granadas aturdidoras y cañones de agua por parte de la Policía.

© Getty Images / Anadolu/Evrim Aydin

Una paloma pasa volando con la Luna en el fondo, Turquía.

Una paloma pasa volando con la Luna en el fondo, Turquía. - Sputnik Mundo
17/17
© Getty Images / Anadolu/Evrim Aydin

Una paloma pasa volando con la Luna en el fondo, Turquía.

