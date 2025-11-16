La COP30 en Brasil, Putin en el teatro y Maduro rodeado de sus partidarios, entre las fotos de la semana

El presidente chileno, Gabriel Boric; el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva; el gobernador del estado brasileño de Pará, Elider Barbali; y el viceprimer ministro somalí, Salá Ahmed Jama, posan cogidos de la mano durante una sesión fotográfica colectiva en la cumbre climática COP30 de la ONU en Belén, Brasil.
La actriz, cantante y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez asiste a la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos, en EEUU.
Los palestinos que viven entre los escombros de los edificios destruidos por los ataques de Israel, tras el alto al fuego y la retirada de las tropas israelíes de Gaza.
Los autóctonos brasileños se bañan en la bahía de Guajará, en Belén.
Intento de recuperar un automóvil parcialmente sepultado por la tierra tras el huracán Melissa en Haití.
Irán exhibe su armamento en una exposición en Teherán.
Artistas actúan en la ceremonia de inauguración de los XV Juegos Nacionales en el Estadio Olímpico de Guangdong, China.
Bomberos tratan de extinguir el incendio tras la explosión cerca de la estación de metro Red Fort en la capital india, Nueva Deli.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, asisten a una representación en el Teatro Bolshói de Moscú.
Aurora boreal observada sobre el faro de Santa María, en la costa oriental del Reino Unido.
Un visitante de la exposición de arte contemporáneo en el histórico lugar de las pirámides de Guiza, Egipto, posa junto a una instalación.
Un grupo de personas observa la carretera destruida por el tifón Fung Wong, Filipinas.
Una manifestación en defensa de los derechos humanos, celebrada durante la cumbre climática COP30 en Belén.
Las familias de los niños desaparecidos tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985 (conocida como la Tragedia de Armero) lanzan botes con sus fotos al río Guali, en la ciudad de Honda.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a sus partidarios en un mítin.
Dispersión de una manifestación en la capital de Bangladés, Daca, con el uso de granadas aturdidoras y cañones de agua por parte de la Policía.
Una paloma pasa volando con la Luna en el fondo, Turquía.
