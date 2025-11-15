https://noticiaslatam.lat/20251115/el-caso-de-salinas-pliego-evidencia-que-se-tiene-que-hacer-una-cultura-fiscal-en-mexico-dice-1168482389.html

El caso de Salinas Pliego evidencia que "se tiene que hacer una cultura fiscal" en México, dice analista

"Si paga, bueno, ahí se resuelve el asunto. Si no paga, pues entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa de este 14 de noviembre. Asimismo, la mandataria aseveró que la decisión de la Corte está fundamentada en las anteriores resoluciones de SAT, ente que pidió al empresario mexicano pagar sus adeudos de impuestos, multas y recargos. En ese sentido, explicó que la Suprema Corte desechó siete de los nueve recursos a estos grupos, por lo cual deja válida lo que fue en su momento la decisión del SAT y quedan firmes la sentencias. Así, el empresario Ricardo Salinas Pliego deberá pagar alrededor de 2.000 millones de dólares al fisco del país. ¿Ambas partes tienen razón?El abogado especializado en temas fiscales y socio director de Zavala Abogados, Abimael Zavala Martínez, señaló en diálogo con Sputnik que los argumentos presentados por el SAT son válidos en cuanto a la premisa de que todas las empresas deben pagar impuestos; sin embargo, dijo, antiguos modelos fiscales permitían a los conglomerados saltarse dicha obligación. El analista señaló que Grupo Salinas sí pagó impuestos "pero con reglas que en su momento estaban vigentes"; sin embargo, dijo, con la derogación a la consolidación fiscal, tampoco se pagaron correctamente. "Lo único que le queda es pagar"De acuerdo con Zavala Martínez, la resolución de la Suprema Corte en el caso de Salinas Pliego tuvo que ser discutida más a fondo por los ministros, pues la decisión deja la sensación de ser más un tema político que de justicia. El abogado sentenció que el Gobierno y el sector empresarial deben hacer sinergia para evitar casos como el de Salinas Pliego. Al respecto, abundó que el sector empresarial no debe ser visto como un enemigo. "Se tiene que hacer una cultura fiscal porque esto es estar peleando con los empresarios todos los días y por un lado el Gobierno es: 'a ver cómo me pagas más' y el empresario es: 'a ver cómo te pago menos", indicó.

