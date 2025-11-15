https://noticiaslatam.lat/20251115/china-deja-al-desnudo-el-verdadero-rostro-de-eeuu-1168502986.html

China deja al desnudo el verdadero rostro de EEUU

Un buque hospital chino que llegó esta semana a Nicaragua para brindar atención médica a su población constituyó un impactante contraste con el maltrato... 15.11.2025, Sputnik Mundo

nicaragua-rusia: línea directa

Y es que la Marina de la potencia norteamericana se dedica a masivas ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto del narcotráfico, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son la falsa disculpa de la BBC por haber manipulado un discurso de Donald Trump, un nuevo salto en las relaciones entre Moscú y Teherán, así como la oposición de Managua y Caracas a la pretensión de la Unión Europea de ‘ucranianizar’ su última cumbre con la CELAC.

