China deja al desnudo el verdadero rostro de EEUU

Y es que la Marina de la potencia norteamericana se dedica a masivas ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto del narcotráfico, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son la falsa disculpa de la BBC por haber manipulado un discurso de Donald Trump, un nuevo salto en las relaciones entre Moscú y Teherán, así como la oposición de Managua y Caracas a la pretensión de la Unión Europea de ‘ucranianizar’ su última cumbre con la CELAC.
Un buque hospital chino que llegó esta semana a Nicaragua para brindar atención médica a su población constituyó un impactante contraste con el maltrato estadounidense hacia la región.
Y es que la Marina de la potencia norteamericana se dedica a masivas ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto del narcotráfico, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Otros temas abordados en el pódcast son la falsa disculpa de la BBC por haber manipulado un discurso de Donald Trump, un nuevo salto en las relaciones entre Moscú y Teherán, así como la oposición de Managua y Caracas a la pretensión de la Unión Europea de ‘ucranianizar’ su última cumbre con la CELAC.