https://noticiaslatam.lat/20251114/un-46-de-la-promocion-en-redes-de-la-marcha-de-la-generacion-z-en-mexico-proviene-de-bots-segun-1168458180.html

Un 46% de la promoción en redes de la marcha de la generación Z en México proviene de bots, según reporte

Un 46% de la promoción en redes de la marcha de la generación Z en México proviene de bots, según reporte

Sputnik Mundo

La conversación digital en torno a la convocatoria para participar en la marcha de la generación Z generó 17,5 millones de interacciones en redes sociales en... 14.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-14T06:42+0000

2025-11-14T06:42+0000

2025-11-14T06:42+0000

américa latina

sociedad

claudia sheinbaum

méxico

manifestación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/18/1161299682_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_e48249a398a37f9adca26a5314e5af32.jpg

De acuerdo con la publicación, dichos bots fueron pagados con tarjetas de crédito pertenecientes a integrantes de partidos políticos y de organizaciones privadas."Estamos hablando de que ocho millones de bots promovieron el 15N, mientras que 9,5 millones de personas de carne y hueso participaron en el debate", resalta el medio local.La publicación añade que más de la mitad de la conversación falsa fue contratada en tiendas de bots colombianas, argentinas y españolas, que cobran 25 dólares por 10.000 republicaciones.La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseveró sobre la manifestación convocada para el próximo 15 de noviembre que está impulsada por agentes que "no tienen nada que ver" con el sector poblacional joven.

https://noticiaslatam.lat/20251113/1168447476.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, claudia sheinbaum, méxico, manifestación