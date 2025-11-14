https://noticiaslatam.lat/20251114/por-que-eeuu-ya-perdio-ante-venezuela-su-campana-de-intimidacion-militar-1168476064.html

Por qué EEUU ya perdió ante Venezuela su campaña de intimidación militar

Por qué EEUU ya perdió ante Venezuela su campaña de intimidación militar

Sputnik Mundo

La amenaza militar estadounidense no hizo tambalear a Venezuela. Por el contrario, Caracas se muestra dispuesta a convertir en infierno una invasión de la... 14.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-14T19:00+0000

2025-11-14T19:00+0000

2025-11-14T19:00+0000

puentes informativos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0e/1168476779_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23943b1a85bc4142d48e1c50f60dc005.jpg

Independientemente de sus futuros pasos, EEUU ya ha perdido, coinciden Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.Otros temas del pódcast son los impactantes avances de China en cuanto a tecnologías de energías limpias, la injerencia estadounidense para rescatar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como la solidaridad exhibida por el sur global en ayudar a Cuba ante el devastador paso del huracán Melissa.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Por qué EEUU ya perdió ante Venezuela su campaña de intimidación militar Sputnik Mundo Por qué EEUU ya perdió ante Venezuela su campaña de intimidación militar 2025-11-14T19:00+0000 true PT45M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео