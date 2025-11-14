Mundo
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20251114/por-que-eeuu-ya-perdio-ante-venezuela-su-campana-de-intimidacion-militar-1168476064.html
Por qué EEUU ya perdió ante Venezuela su campaña de intimidación militar
Por qué EEUU ya perdió ante Venezuela su campaña de intimidación militar
La amenaza militar estadounidense no hizo tambalear a Venezuela. Por el contrario, Caracas se muestra dispuesta a convertir en infierno una invasión de la...
puentes informativos
Independientemente de sus futuros pasos, EEUU ya ha perdido, coinciden Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.Otros temas del pódcast son los impactantes avances de China en cuanto a tecnologías de energías limpias, la injerencia estadounidense para rescatar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como la solidaridad exhibida por el sur global en ayudar a Cuba ante el devastador paso del huracán Melissa.
Por qué EEUU ya perdió ante Venezuela su campaña de intimidación militar
Por qué EEUU ya perdió ante Venezuela su campaña de intimidación militar
La amenaza militar estadounidense no hizo tambalear a Venezuela. Por el contrario, Caracas se muestra dispuesta a convertir en infierno una invasión de la potencia norteamericana. Al mismo tiempo, Washington se está quedando cada vez más aislado internacionalmente ante la no menos evidente falsedad de sus argumentos para justificar la agresión.
Independientemente de sus futuros pasos, EEUU ya ha perdido, coinciden Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.
Otros temas del pódcast son los impactantes avances de China en cuanto a tecnologías de energías limpias, la injerencia estadounidense para rescatar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como la solidaridad exhibida por el sur global en ayudar a Cuba ante el devastador paso del huracán Melissa.
