'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia
Las recientes insinuaciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre su posible implicación en el conflicto en torno a Taiwán causaron...
de moscú a la habana
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre cómo los medios Occidentales se entrometen en los procesos políticos de otras naciones, manipulan y condicionan la información, para después acusar a sus contrincantes de hacer lo mismo.
Noticias
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia

Las recientes insinuaciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre su posible implicación en el conflicto en torno a Taiwán causaron preocupación no solo en Pekín, sino también en Moscú. Y es que Rusia y Japón todavía no han concretado un acuerdo de paz tras la Segunda Guerra Mundial y mantienen diferencias territoriales.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre cómo los medios Occidentales se entrometen en los procesos políticos de otras naciones, manipulan y condicionan la información, para después acusar a sus contrincantes de hacer lo mismo.
Заголовок открываемого материала