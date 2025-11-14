https://noticiaslatam.lat/20251114/ni-paz-ni-guerra-por-que-el-creciente-militarismo-de-japon-preocupa-a-rusia-1168462703.html
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia
Sputnik Mundo
Las recientes insinuaciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre su posible implicación en el conflicto en torno a Taiwán causaron... 14.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-14T23:00+0000
2025-11-14T23:00+0000
2025-11-14T23:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0e/1168464473_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f7296c42108dfd1edf58045f980b7684.jpg
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre cómo los medios Occidentales se entrometen en los procesos políticos de otras naciones, manipulan y condicionan la información, para después acusar a sus contrincantes de hacer lo mismo.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0e/1168464473_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4ec05322b41eb8a8ac81a54084902041.jpg
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia
Sputnik Mundo
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia
2025-11-14T23:00+0000
true
PT26M57S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Ni paz, ni guerra: por qué el creciente militarismo de Japón preocupa a Rusia
Las recientes insinuaciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre su posible implicación en el conflicto en torno a Taiwán causaron preocupación no solo en Pekín, sino también en Moscú. Y es que Rusia y Japón todavía no han concretado un acuerdo de paz tras la Segunda Guerra Mundial y mantienen diferencias territoriales.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre cómo los medios Occidentales se entrometen en los procesos políticos de otras naciones, manipulan y condicionan la información, para después acusar a sus contrincantes de hacer lo mismo.