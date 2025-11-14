https://noticiaslatam.lat/20251114/moscu-espera-que-eeuu-evite-medidas-que-puedan-desestabilizar-la-situacion-en-el-caribe-1168462973.html
Moscú espera que EEUU evite medidas que "puedan desestabilizar la situación" en el Caribe
Moscú espera que EEUU evite medidas que "puedan desestabilizar la situación" en el Caribe
14.11.2025
El respeto al derecho internacional se encuentra actualmente en un "estado lamentable" en muchas regiones del mundo, lamentó Peskov. Aun así, Rusia confía en que no se produzca una gran escalada en el Caribe y en que todas las acciones "se lleven a cabo conforme al derecho internacional", destacó.Estas declaraciones del vocero de la Presidencia rusa se produjeron después de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunciara una nueva operación contra los "narcoterroristas" en el hemisferio occidental denominada Lanza del Sur.Con anterioridad, el Consejo de la Federación (Senado de Rusia) ya emitió un comunicado en el que instaba a las organizaciones parlamentarias de todo el mundo a condenar las amenazas de Washington a Caracas, calificándolas de "contrarias a los principios del derecho internacional".El "interés ruso" en las actividades del G20Moscú siempre se ha opuesto a la politización de la agenda de este grupo, declaró Peskov en vísperas de la cumbre del G20 en Sudáfrica.El portavoz aseguró que el G20 sigue siendo relevante e importante para los países participantes.Al mismo tiempo, reconoció que resulta difícil alcanzar acuerdos sobre los documentos finales en foros internacionales, incluida la cumbre del G20.Sudáfrica asumió la presidencia del G20 de Brasil el 1 de diciembre de 2024, y a finales de este mes la cederá a Estados Unidos. La delegación rusa que participará en la cumbre de Johannesburgo, del 21 al 23 de noviembre, estará encabezada por el subjefe de la Administración Presidencial, Maxim Oreshkin.
Moscú espera que EEUU evite medidas que "puedan desestabilizar la situación" en el Caribe
Rusia espera que Estados Unidos no emprenda acciones que puedan conducir a la desestabilización de la situación en el Caribe y en torno a Venezuela, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
El respeto al derecho internacional se encuentra actualmente en un "estado lamentable" en muchas regiones del mundo, lamentó Peskov. Aun así, Rusia confía en que no se produzca una gran escalada en el Caribe y en que todas las acciones "se lleven a cabo conforme al derecho internacional", destacó.
"Esperamos que no se emprenda ninguna acción que pueda llevar a la desestabilización de la situación en el Caribe y alrededor de Venezuela", comentó a la prensa.
Estas declaraciones del vocero de la Presidencia rusa se produjeron después de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunciara una nueva operación
contra los "narcoterroristas" en el hemisferio occidental denominada Lanza del Sur.
Con anterioridad, el Consejo de la Federación (Senado de Rusia) ya emitió un comunicado en el que instaba a las organizaciones parlamentarias de todo el mundo a condenar las amenazas de Washington a Caracas
, calificándolas de "contrarias a los principios del derecho internacional".
El "interés ruso" en las actividades del G20
Moscú siempre se ha opuesto a la politización de la agenda de este grupo, declaró Peskov en vísperas de la cumbre del G20 en Sudáfrica.
"Por eso Rusia sigue teniendo interés en la labor de esta organización", precisó.
El portavoz aseguró que el G20 sigue siendo relevante e importante para los países participantes.
Al mismo tiempo, reconoció que resulta difícil alcanzar acuerdos sobre los documentos finales en foros internacionales, incluida la cumbre del G20.
Sudáfrica asumió la presidencia del G20 de Brasil el 1 de diciembre de 2024, y a finales de este mes la cederá a Estados Unidos. La delegación rusa que participará en la cumbre de Johannesburgo, del 21 al 23 de noviembre, estará encabezada por el subjefe de la Administración Presidencial, Maxim Oreshkin.
