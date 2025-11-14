https://noticiaslatam.lat/20251114/cuba-aboga-por-crear-un-mecanismo-de-apoyo-para-transiciones-justas-en-cop30-1168473302.html
Cuba aboga por crear un mecanismo de apoyo para "transiciones justas" en COP30
Cuba aboga por crear un mecanismo de apoyo para "transiciones justas" en COP30
Sputnik Mundo
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, abogó por la creación de un mecanismo de apoyo para las "transiciones justas", propuesto por los países en desarrollo en... 14.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-14T15:08+0000
2025-11-14T15:08+0000
2025-11-14T15:18+0000
américa latina
bruno rodríguez
cuba
medioambiente
conferencia de la onu sobre cambio climático (cop)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/16/1157687534_0:10:1024:586_1920x0_80_0_0_2f80536888cca9e44f752852db268e1b.jpg
De acuerdo con el titular, el mecanismo "deberá evaluar el impacto de las medidas unilaterales en el comercio como un obstáculo a la transición justa y al derecho al desarrollo de los países del Sur".El canciller denunció en esa red social que el "desvío" de recursos para una nueva carrera armamentística está postergando la financiación que los países en desarrollo necesitan para adaptarse al cambio climático.La 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolla del 10 al 21 de noviembre en la ciudad brasileña de Belém do Pará (noreste), realizará un balance del Acuerdo de París, entre otros temas en la agenda.Ese pacto, adoptado en 2015, establece que los países miembros de la Convención deben presentar cada cinco años un informe sobre sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de "efecto invernadero", con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados y evitar así consecuencias catastróficas para el planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251106/1168230067.html
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/16/1157687534_116:0:1024:681_1920x0_80_0_0_79917e7197ee4af72dfc6958b6e2cd32.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bruno rodríguez, cuba, medioambiente, conferencia de la onu sobre cambio climático (cop)
bruno rodríguez, cuba, medioambiente, conferencia de la onu sobre cambio climático (cop)
Cuba aboga por crear un mecanismo de apoyo para "transiciones justas" en COP30
15:08 GMT 14.11.2025 (actualizado: 15:18 GMT 14.11.2025)
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, abogó por la creación de un mecanismo de apoyo para las "transiciones justas", propuesto por los países en desarrollo en la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que podría permitir evaluar el impacto de las medidas unilaterales en las naciones del sur.
"En la COP30 de cambio climático, los países en desarrollo demandan la creación de un mecanismo de apoyo para las transiciones justas, para la asesoría y el respaldo técnico y financiero en sus esfuerzos nacionales de avanzar en la implementación del Acuerdo de París", escribió el jefe de la diplomacia cubana en la red social X.
De acuerdo con el titular, el mecanismo "deberá evaluar el impacto de las medidas unilaterales en el comercio como un obstáculo a la transición justa y al derecho al desarrollo de los países del Sur".
El canciller denunció en esa red social que el "desvío" de recursos para una nueva carrera armamentística está postergando la financiación que los países en desarrollo necesitan para adaptarse al cambio climático.
6 de noviembre, 17:01 GMT
La 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolla del 10 al 21 de noviembre en la ciudad brasileña de Belém do Pará (noreste), realizará un balance del Acuerdo de París, entre otros temas en la agenda.
Ese pacto, adoptado en 2015, establece que los países miembros de la Convención deben presentar cada cinco años un informe sobre sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de "efecto invernadero", con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados y evitar así consecuencias catastróficas para el planeta.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.