Cuba aboga por crear un mecanismo de apoyo para "transiciones justas" en COP30

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, abogó por la creación de un mecanismo de apoyo para las "transiciones justas", propuesto por los países en desarrollo en... 14.11.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el titular, el mecanismo "deberá evaluar el impacto de las medidas unilaterales en el comercio como un obstáculo a la transición justa y al derecho al desarrollo de los países del Sur".El canciller denunció en esa red social que el "desvío" de recursos para una nueva carrera armamentística está postergando la financiación que los países en desarrollo necesitan para adaptarse al cambio climático.La 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolla del 10 al 21 de noviembre en la ciudad brasileña de Belém do Pará (noreste), realizará un balance del Acuerdo de París, entre otros temas en la agenda.Ese pacto, adoptado en 2015, establece que los países miembros de la Convención deben presentar cada cinco años un informe sobre sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de "efecto invernadero", con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados y evitar así consecuencias catastróficas para el planeta.

