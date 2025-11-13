https://noticiaslatam.lat/20251113/por-que-el-dolar-no-tiene-chances-de-recuperar-su-hegemonia-1168441433.html

¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía?

¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía?

Sputnik Mundo

China, la segunda economía global y el mayor exportador del mundo, es uno de los grandes sepultureros del dólar. El uso del yuan en sus transacciones ya... 13.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-13T23:00+0000

2025-11-13T23:00+0000

2025-11-13T23:00+0000

insurgentes y tverskaya

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0d/1168442031_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_52e84a3083926a85e6c4e186676cd5fb.png

A su vez, casi el 70% del comercio entre los países BRICS y asociados —que juntos representan un 50% de la población del planeta y un 40% del PIB global— se realiza en monedas nacionales, sostienen Manuel Galeazzi y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Los otros temas que analizamos en el pódcast son la mano externa que azuza a la generación Z mexicana contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como la pretensión estadounidense de convertirse en la mayor superpotencia energética a costa del petróleo venezolano.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía? Sputnik Mundo ¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía? 2025-11-13T23:00+0000 true PT35M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео