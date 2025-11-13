Mundo
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
insurgentes y tverskaya
A su vez, casi el 70% del comercio entre los países BRICS y asociados —que juntos representan un 50% de la población del planeta y un 40% del PIB global— se realiza en monedas nacionales, sostienen Manuel Galeazzi y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Los otros temas que analizamos en el pódcast son la mano externa que azuza a la generación Z mexicana contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como la pretensión estadounidense de convertirse en la mayor superpotencia energética a costa del petróleo venezolano.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía?

China, la segunda economía global y el mayor exportador del mundo, es uno de los grandes sepultureros del dólar. El uso del yuan en sus transacciones ya alcanza el 53%, en contraste con apenas el 10% en 2000, una tendencia respaldada, en particular, por la expansión de su sistema de pagos transfronterizo alternativo al Swift.
A su vez, casi el 70% del comercio entre los países BRICS y asociados —que juntos representan un 50% de la población del planeta y un 40% del PIB global— se realiza en monedas nacionales, sostienen Manuel Galeazzi y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.
Los otros temas que analizamos en el pódcast son la mano externa que azuza a la generación Z mexicana contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como la pretensión estadounidense de convertirse en la mayor superpotencia energética a costa del petróleo venezolano.
