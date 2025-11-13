https://noticiaslatam.lat/20251113/por-que-el-dolar-no-tiene-chances-de-recuperar-su-hegemonia-1168441433.html
¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía?
¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía?
Sputnik Mundo
China, la segunda economía global y el mayor exportador del mundo, es uno de los grandes sepultureros del dólar. El uso del yuan en sus transacciones ya... 13.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-13T23:00+0000
2025-11-13T23:00+0000
2025-11-13T23:00+0000
insurgentes y tverskaya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0d/1168442031_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_52e84a3083926a85e6c4e186676cd5fb.png
A su vez, casi el 70% del comercio entre los países BRICS y asociados —que juntos representan un 50% de la población del planeta y un 40% del PIB global— se realiza en monedas nacionales, sostienen Manuel Galeazzi y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Los otros temas que analizamos en el pódcast son la mano externa que azuza a la generación Z mexicana contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como la pretensión estadounidense de convertirse en la mayor superpotencia energética a costa del petróleo venezolano.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0d/1168442031_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fc89669eb65d951859784569bb5fe346.png
¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía?
Sputnik Mundo
¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía?
2025-11-13T23:00+0000
true
PT35M03S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
¿Por qué el dólar no tiene chances de recuperar su hegemonía?
China, la segunda economía global y el mayor exportador del mundo, es uno de los grandes sepultureros del dólar. El uso del yuan en sus transacciones ya alcanza el 53%, en contraste con apenas el 10% en 2000, una tendencia respaldada, en particular, por la expansión de su sistema de pagos transfronterizo alternativo al Swift.
A su vez, casi el 70% del comercio entre los países BRICS y asociados —que juntos representan un 50% de la población del planeta y un 40% del PIB global— se realiza en monedas nacionales, sostienen Manuel Galeazzi y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.
Los otros temas que analizamos en el pódcast son la mano externa que azuza a la generación Z mexicana contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como la pretensión estadounidense de convertirse en la mayor superpotencia energética a costa del petróleo venezolano.