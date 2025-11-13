https://noticiaslatam.lat/20251113/panama-no-presta-su-territorio-para-actos-de-agresion-contra-venezuela-declara-mulino-1168446462.html
Panamá no presta su territorio para actos de agresión contra Venezuela, declara Mulino
Panamá no presta su territorio para actos de agresión contra Venezuela, declara Mulino
13.11.2025
A la vez, explicó que los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de EEUU son un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, tanto en la selva del Darién, limítrofe con Colombia, como en una antigua base estadounidense, Fuerte Sherman, en la entrada al Canal de Panamá en la zona del mar Caribe.Los ejercicios anuales de militares estadounidenses en territorio panameño incluyen maniobras en la selva de Darién y en la antigua base estadounidense Fuerte Sherman en el marco de acuerdos de cooperación bilaterales.
El país no presta su territorio para actos hostiles contra Venezuela dentro del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, declaró el presidente panameño, José Raúl Mulino, durante una conferencia de prensa.
"Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo", sostuvo.
A la vez, explicó que los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de EEUU son un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, tanto en la selva del Darién, limítrofe con Colombia, como en una antigua base estadounidense, Fuerte Sherman, en la entrada al Canal de Panamá en la zona del mar Caribe.
"No hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá", subrayó.
Los ejercicios anuales de militares estadounidenses en territorio panameño incluyen maniobras en la selva de Darién y en la antigua base estadounidense Fuerte Sherman en el marco de acuerdos de cooperación bilaterales.