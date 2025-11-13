https://noticiaslatam.lat/20251113/panama-no-presta-su-territorio-para-actos-de-agresion-contra-venezuela-declara-mulino-1168446462.html

Panamá no presta su territorio para actos de agresión contra Venezuela, declara Mulino

El país no presta su territorio para actos hostiles contra Venezuela dentro del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe con el pretexto de la lucha... 13.11.2025, Sputnik Mundo

A la vez, explicó que los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de EEUU son un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, tanto en la selva del Darién, limítrofe con Colombia, como en una antigua base estadounidense, Fuerte Sherman, en la entrada al Canal de Panamá en la zona del mar Caribe.Los ejercicios anuales de militares estadounidenses en territorio panameño incluyen maniobras en la selva de Darién y en la antigua base estadounidense Fuerte Sherman en el marco de acuerdos de cooperación bilaterales.

