La riqueza conjunta de los superricos mexicanos aumentó un 30% en el último año

La riqueza de las cuatro personas más ricas de México creció 30% desde que comenzó el sexenio actual en octubre del año pasado, revela el índice de... 13.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-13T07:32+0000

2025-11-13T07:32+0000

2025-11-13T07:32+0000

américa latina

méxico

desigualdad

carlos slim helú

carlos slim

grupo méxico

bloomberg

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

Según el listado, la fortuna del empresario Carlos Slim Helú aumentó 28,9%, la del director ejecutivo de Grupo México, German Larrea 48,8% y la de Alejandro Baillères Gual, presidente de grupo BAL, 86%. Por su parte, la empresaria María Asunción Aramburuzabala Larregui vio crecer su patrimonio en 9,1%, según las estimaciones de Bloomberg. De acuerdo con la última actualización, Slim se mantiene como el hombre más rico de México y en la posición 17 a nivel global, con 115.000 millones de dólares en efectivo, activos privados y públicos, en contraste con los 89.200 millones que tenía el 3 de octubre. La fortuna de German Larra, en tanto, pasó de 37.900 millones de dólares en 2024 a 55.200 millones de dólares en 2025, por lo que continúa en segundo lugar a nivel nacional y en el número 30 a nivel global.Alejandro Baillères Gual sigue siendo la tercera persona más rica de México y, a nivel mundial, la número 255, al pasar de 6.4500 millones de dólares en octubre del año pasado a 12.000 millones este año. María Asunción Aramburuzabala Larregui, heredera de Grupo Modelo y fundadora de Tresalia Capital, ostenta una fortuna de 8.900 millones de dólares, en contraste con los 8.200 que registró el año pasado. De esa manera, se posiciona como la cuarta persona más rica del país latinoamericano. El aumento de la riqueza de estas personas ocurre en un país en el que persisten las tasas de recaudación más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y en donde 38,5 millones de personas padecen pobreza multidimensional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

méxico

