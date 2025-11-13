Mundo
La caída de la cotización de la libra esterlina pone en jaque al Gobierno de Starmer
La caída de la cotización de la libra esterlina pone en jaque al Gobierno de Starmer
La divisa cayó un 0,4% frente al euro, cotizando a €1,13, su nivel más bajo desde abril de 2023. Esta devaluación, según el diario 'The Telegraph', ocurre en... 13.11.2025, Sputnik Mundo
El desempeño de la libra no fue mejor frente a la moneda estadounidense, registrando una baja del 0,5% para cotizar a 1,30 dólares, su nivel más bajo en seis días. Esta caída se considera una señal contundente de la falta de confianza de los inversores, a pesar de que el rendimiento de los bonos del Reino Unido —que normalmente impulsaría la moneda— había subido.La caída de la libra coincidió con los reportes de que el ministro de Sanidad, Wes Streeting, estaba planeando un intento para destituir como líder del Partido Laborista al primer ministro Keir Starmer, quien registra niveles de desaprobación récord. De triunfar, inmediatamente desencadenaría una contienda para elegir a su sucesor como mandatario.Si bien Streeting desmintió enérgicamente esas informaciones aparecidas en la prensa local, el funcionario aprovechó para criticar la cultura "tóxica" que, según él, prevalece en Downing Street.En la sesión de preguntas al primer ministro del 12 de noviembre, Starmer abordó indirectamente la situación, negando haber autorizado filtraciones o críticas contra sus potenciales rivales dentro del Gabinete. El primer ministro británico declaró ante la Cámara de los Comunes que "cualquier ataque a cualquier miembro de mi gabinete será considerado inaceptable", en un intento por controlar la disputa interna.La incertidumbre política generada por esta situación también tuvo un efecto inmediato en los costos de endeudamiento del Gobierno, que subieron, reflejando así la percepción de un mayor riesgo asociado a la deuda pública en un momento de tensión en la cúpula del poder.
© James Manning
Síguenos en
La divisa cayó un 0,4% frente al euro, cotizando a €1,13, su nivel más bajo desde abril de 2023. Esta devaluación, según el diario 'The Telegraph', ocurre en un contexto de preocupaciones en los mercados financieros, que temen que un posible desafío al liderazgo del premier Keir Starmer pueda llevar a un aumento del endeudamiento en el Reino Unido.
El desempeño de la libra no fue mejor frente a la moneda estadounidense, registrando una baja del 0,5% para cotizar a 1,30 dólares, su nivel más bajo en seis días. Esta caída se considera una señal contundente de la falta de confianza de los inversores, a pesar de que el rendimiento de los bonos del Reino Unido —que normalmente impulsaría la moneda— había subido.
La caída de la libra coincidió con los reportes de que el ministro de Sanidad, Wes Streeting, estaba planeando un intento para destituir como líder del Partido Laborista al primer ministro Keir Starmer, quien registra niveles de desaprobación récord. De triunfar, inmediatamente desencadenaría una contienda para elegir a su sucesor como mandatario.

Si bien Streeting desmintió enérgicamente esas informaciones aparecidas en la prensa local, el funcionario aprovechó para criticar la cultura "tóxica" que, según él, prevalece en Downing Street.
En la sesión de preguntas al primer ministro del 12 de noviembre, Starmer abordó indirectamente la situación, negando haber autorizado filtraciones o críticas contra sus potenciales rivales dentro del Gabinete. El primer ministro británico declaró ante la Cámara de los Comunes que "cualquier ataque a cualquier miembro de mi gabinete será considerado inaceptable", en un intento por controlar la disputa interna.
La incertidumbre política generada por esta situación también tuvo un efecto inmediato en los costos de endeudamiento del Gobierno, que subieron, reflejando así la percepción de un mayor riesgo asociado a la deuda pública en un momento de tensión en la cúpula del poder.
Заголовок открываемого материала