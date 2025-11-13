Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20251113/chile-en-incertidumbre-los-principales-de-las-proximas-presidenciales-1168394583.html
Chile en incertidumbre: los principales de las próximas presidenciales
Chile en incertidumbre: los principales de las próximas presidenciales
Sputnik Mundo
El país sudamericano se encuentra a pocos días de iniciar el proceso electoral que definirá a la persona que encabezará el país por los siguientes cuatro años... 13.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-13T15:00+0000
2025-11-13T15:00+0000
por todo lo alto
política
daniel noboa
chile
jeannette jara
josé antonio kast
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0d/1168437912_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bf2e94ebae51b159bf3050ff9afcc6a1.png
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también examinar los dichos de Daniel Noboa con respecto a la inteligencia artificial y a sus diversos usos, que van incluso más allá de lo imaginable.
chile
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Chile en incertidumbre: los principales de las próximas presidenciales
Sputnik Mundo
Chile en incertidumbre: los principales de las próximas presidenciales
2025-11-13T15:00+0000
true
PT38M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0d/1168437912_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4f4f003919301b71ec6bb53727aad4bc.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, daniel noboa, chile, jeannette jara, josé antonio kast, видео
política, daniel noboa, chile, jeannette jara, josé antonio kast, видео

Chile en incertidumbre: los principales de las próximas presidenciales

15:00 GMT 13.11.2025
© Sputnik
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Darío Orellana
Desde Rusia
Todos los artículos
- Sputnik Mundo
Alberto García
Desde Rusia
Todos los artículos
El país sudamericano se encuentra a pocos días de iniciar el proceso electoral que definirá a la persona que encabezará el país por los siguientes cuatro años. Diversos factores alimentan la incertidumbre al respecto, los que centrarán el análisis de los presentadores del programa.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para también examinar los dichos de Daniel Noboa con respecto a la inteligencia artificial y a sus diversos usos, que van incluso más allá de lo imaginable.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала