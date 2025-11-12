Mundo
Rusia potencia su poder militar mediante fuerzas de sistemas no tripulados
Rusia potencia su poder militar mediante fuerzas de sistemas no tripulados
Sobre la finalización de la formación de este nuevo tipo de tropas informó a los medios de comunicación rusos su subjefe, el coronel Serguéi Ishtugánov.
De acuerdo con el militar, hasta la fecha: En diciembre de 2024, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, anunció que la culminación de la creación de un nuevo tipo de fuerzas estaba prevista para el tercer trimestre de 2025.Asimismo, en junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, compartió que el programa estatal de armamento debe estar orientado a la amplia implantación de tecnologías prometedoras, entre ellas el uso de la inteligencia artificial.
Rusia potencia su poder militar mediante fuerzas de sistemas no tripulados

Sobre la finalización de la formación de este nuevo tipo de tropas informó a los medios de comunicación rusos su subjefe, el coronel Serguéi Ishtugánov.
"Se han formado regimientos regulares y otras unidades", afirmó.
De acuerdo con el militar, hasta la fecha:
La estructura ya está definida.
El comandante ha sido designado.
Se han establecido los puestos de mando en todos los niveles.
En diciembre de 2024, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, anunció que la culminación de la creación de un nuevo tipo de fuerzas estaba prevista para el tercer trimestre de 2025.
Asimismo, en junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, compartió que el programa estatal de armamento debe estar orientado a la amplia implantación de tecnologías prometedoras, entre ellas el uso de la inteligencia artificial.
