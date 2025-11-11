https://noticiaslatam.lat/20251111/milei-decide-no-participar-en-la-cumbre-del-g20-en-sudafrica-1168359531.html
Milei decide no participar en la cumbre del G20 en Sudáfrica
Según sus fuentes, la decisión fue tomada de manera independiente a la negativa del dirigente estadounidense a participar. No obstante, no se han revelado las razones de la ausencia. En la cumbre del G20, Argentina estará representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y por el sherpa —representante personal del jefe de Estado de alto nivel— Federico Pinedo, indica el medio. El periódico recuerda que en 2024, pese a sus diferencias con el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, Milei asistió personalmente a la cumbre celebrada en Río de Janeiro.Con anterioridad, Trump declaró que ningún representante del país norteamericano asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica, expresando también su deseo de ser el anfitrión del evento en 2026 en Miami, Florida. El mandatario calificó como "una auténtica vergüenza" la designación de dicho país como sede para el evento, afirmando que los afrikáners están sufriendo abusos a sus derechos humanos.
