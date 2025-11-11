https://noticiaslatam.lat/20251111/ia-chips-e-infraestructura-naval-asi-es-como--japon-quiere-reimpulsar-su-economia-1168355697.html

IA, chips e infraestructura naval: así es como Japón quiere reimpulsar su economía

IA, chips e infraestructura naval: así es como Japón quiere reimpulsar su economía

Sputnik Mundo

Un paquete económico que podría rebasar los 10 billones de yenes (unos 65.000 millones de dólares) forma parte de los planes de la nueva primera ministra... 11.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-11T10:56+0000

2025-11-11T10:56+0000

2025-11-11T10:56+0000

economía

japón

📈 mercados y finanzas

inteligencia artificial

chip electrónico

semiconductores

sanae takaichi

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0b/1168355844_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_4e67a39c2965368130f63ecba7214155.jpg

El recién creado Consejo de Estrategia de Crecimiento de Japón determinó 17 áreas clave en las que Japón invertirá fuertemente, entre las que se encuentran la inteligencia artificial (IA), los chips y la construcción naval, de acuerdo con documentos oficiales publicados este 10 de noviembre. La Administración de Sanae Takaichi también contempla invertir en el sector farmacéutico, la defensa, los minerales críticos, la industria aeroespacial y espacial, la ciberseguridad, la computación cuántica y la fusión nuclear. Takaichi, la primera mujer en estar al frente de esta nación asiática, pidió a su gabinete de ministros que "trabajen para garantizar el presupuesto suplementario necesario y aplicar las medidas fiscales requeridas para los contenidos aquí presentados". Hace unas semanas, la primera ministra de Japón ordenó preparar una serie de medidas económicas para luchar contra el encarecimiento del costo de vida en el país. La política del Partido Liberal Democrático indicó que la financiación de estas iniciativas se realizará mediante la elaboración de un presupuesto suplementario.De hecho, el descontento social por la inflación en Japón fue un factor determinante para que su predecesor, Shigeru Ishiba, fuera derrotado en los comicios electorales. Las acciones contempladas por Takaichi para combatir la inflación incluyen la provisión de subsidios directos para las tarifas de electricidad y gas durante el invierno, además de otorgar subvenciones regionales diseñadas para mitigar las presiones sobre los precios.Además, la primera ministra planea revisar la Ley de remuneración de los funcionarios públicos para recortar los sueldos de los miembros del Gabinete, incluido el suyo.

https://noticiaslatam.lat/20251028/1167962855.html

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

japón, 📈 mercados y finanzas, inteligencia artificial, chip electrónico, semiconductores, sanae takaichi