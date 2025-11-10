Las Fuerzas Armadas de Rusia liberan 3 localidades en un día de combates
En la última jornada, las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Gnátovka, en la república popular de Donetsk, Nóvoye y Sládkoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.225 soldados, agregan.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 510 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 70 soldados ucranianos y el grupo Este más de 235 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 130 militares.
Durante la noche del 9 al 10 de noviembre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra aeródromos militares, un centro de inteligencia de radio y tecnología, además de instalaciones de ensamblaje, almacenamiento de drones de largo alcance.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", precisaron desde el ente castrense.
Rusia asestó golpes contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas en 136 zonas. En un día de combates, las tropas rusas alcanzaron 14 vehículos blindados, incluido un Spartan británico, al igual que un obús Paladin, un M777 y una estación radar de contrabatería AN/TPQ-36 de fabricación estadounidense.
Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó seis proyectiles del sistema Himars y derribó 124 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó cuatro lanchas no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 95.925 drones, 635 sistemas de misiles antiaéreos, 25.939 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.611 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.224 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.305 vehículos militares especiales.
