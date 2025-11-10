https://noticiaslatam.lat/20251110/las-fuerzas-armadas-de-rusia-liberan-3-localidades-en-un-dia-de-combates-1168332824.html

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberan 3 localidades en un día de combates

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberan 3 localidades en un día de combates

Sputnik Mundo

En la última jornada, las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Gnátovka, en la república popular de Donetsk, Nóvoye y Sládkoye, en la región de... 10.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-10T14:23+0000

2025-11-10T14:23+0000

2025-11-10T14:23+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0a/1168332878_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_7acd61d54e48ca4c8f0a4cad9e3e4d31.jpg

En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 510 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 70 soldados ucranianos y el grupo Este más de 235 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 130 militares.Durante la noche del 9 al 10 de noviembre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra aeródromos militares, un centro de inteligencia de radio y tecnología, además de instalaciones de ensamblaje, almacenamiento de drones de largo alcance.Rusia asestó golpes contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas en 136 zonas. En un día de combates, las tropas rusas alcanzaron 14 vehículos blindados, incluido un Spartan británico, al igual que un obús Paladin, un M777 y una estación radar de contrabatería AN/TPQ-36 de fabricación estadounidense.Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó seis proyectiles del sistema Himars y derribó 124 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó cuatro lanchas no tripuladas.

https://noticiaslatam.lat/20251110/1168334721.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa