https://noticiaslatam.lat/20251109/rusia-toma-control-de-una-localidad-y-derriba-un-misil-de-largo-alcance-ucraniano-neptun-en-un-dia-1168308547.html

Rusia toma control de una localidad y derriba un misil de largo alcance ucraniano Neptun en un día

Rusia toma control de una localidad y derriba un misil de largo alcance ucraniano Neptun en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Ríbnoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última... 09.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-09T13:47+0000

2025-11-09T13:47+0000

2025-11-09T13:47+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/09/1168308387_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_cf9d4852297b6a98e1a038f0998efec8.jpg

Asimismo, Rusia asestó golpes contra instalaciones de energía que abastecían el funcionamiento de empresas militares ucranianas, la infraestructura de transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas en 143 zonas.En un día de combates, las tropas rusas alcanzaron cuatro carros de combate, 14 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 fabricado en EEUU, además de un obús Paladin y una estación de radar de contrabatería AN/TPQ-36 estadounidenses y un obús Caesar francés.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Rusia registró unas 1.330 pérdidas entre las FFAA de Ucrania. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 95 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.

https://noticiaslatam.lat/20251103/1168141518.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa