Rusia toma control de una localidad y derriba un misil de largo alcance ucraniano Neptun en un día
Rusia toma control de una localidad y derriba un misil de largo alcance ucraniano Neptun en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Ríbnoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última... 09.11.2025
Rusia toma control de una localidad y derriba un misil de largo alcance ucraniano Neptun en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Ríbnoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última jornada, la defensa antiaérea rusa interceptó un misil guiado de largo alcance Neptun, siete proyectiles del sistema Himars y derribó 247 drones, destacan.
"Las unidades del grupo de tropas Este continuaron su avance en lo profundo de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Ríbnoye, en la región de Zaporozhie", reza el comunicado.
Asimismo, Rusia asestó golpes contra instalaciones de energía que abastecían el funcionamiento de empresas militares ucranianas, la infraestructura de transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas en 143 zonas.
En un día de combates, las tropas rusas alcanzaron cuatro carros de combate, 14 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 fabricado en EEUU, además de un obús Paladin y una estación de radar de contrabatería AN/TPQ-36 estadounidenses y un obús Caesar francés.
3 de noviembre, 16:29 GMT
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Rusia registró unas 1.330 pérdidas entre las FFAA de Ucrania. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 130 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 95 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 160 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 95.801 drones, 635 sistemas de misiles antiaéreos, 25.925 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.611 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.194 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.243 vehículos militares especiales.
