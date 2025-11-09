https://noticiaslatam.lat/20251109/politico-finlandes-urge-a-rutte-suspender-el-envio-de-armas-a-ucrania-para-evitar-una-guerra-1168310811.html

El 8 de noviembre, Rutte declaró en una entrevista al periódico alemán Welt am Sonntag que la OTAN en el futuro intentará enfatizar más su propio potencial nuclear, para una disuasión más convincente contra los adversarios.Mema agregó que el secretario general de la OTAN también "olvidó reprender" al ministro de Defensa belga por sus amenazas de "borrar a Moscú de la faz de la tierra".La Embajada rusa en Bélgica reaccionó a la entrevista del titular de Defensa de Bélgica al periódico De Morgen, Theo Francken, en la que amenazó con "borrar a Moscú de la faz de la tierra", afirmando que estas palabras son completamente anormales, representan una amenaza para el futuro del continente y pueden sumergirlo en una nueva guerra.Más tarde, Francken, en una entrevista con el canal belga RTBF negó sus fuertes declaraciones e intentó trasladar la responsabilidad por esta formulación al medio.Desde la Cancillería de Rusia advirtieron anteriormente de "problemas estratégicos acumulados" derivados de doctrinas y programas occidentales desestabilizadores, entre ellos:De acuerdo con la declaración del Ministerio, esto "no solo genera serios obstáculos para un diálogo constructivo en materia de desarme nuclear y control de armamentos, sino que obliga a otros Estados" a adoptar medidas compensatorias de índole técnico-militar. Añadieron que "de cara al futuro, [Rusia] mantiene abierta la puerta a soluciones de naturaleza político-diplomática".Por su parte, el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, aseveró previamente que "Rusia no hace ostentación de su armamento nuclear", sino que aplica una política de disuasión nuclear.

