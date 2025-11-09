Político finlandés urge a Rutte suspender el envío de armas a Ucrania para evitar una guerra nuclear
© AP Photo / Vincent ThianEl saliente primer ministro neerlandés, Mark Rutte
© AP Photo / Vincent Thian
Síguenos en
El político finlandés instó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a detener los envíos de armas a Kiev para prevenir una escalada nuclear. También ironizó que Rutte, a pesar de su supuesta preocupación por la retórica nuclear, "olvidó reprender" al jefe de la Defensa belga por sus amenazas de "borrar a Moscú de la faz de la tierra".
El 8 de noviembre, Rutte declaró en una entrevista al periódico alemán Welt am Sonntag que la OTAN en el futuro intentará enfatizar más su propio potencial nuclear, para una disuasión más convincente contra los adversarios.
"[El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark] Rutte, debe detener los envíos de armas a Ucrania si está genuinamente preocupado por una guerra nuclear. La alianza debe detener la expansión hacia Ucrania", escribió en X el miembro del partido nacional-conservador finlandés la Alianza de la Libertad, Armando Mema, al comentar las palabras de Rutte.
Mema agregó que el secretario general de la OTAN también "olvidó reprender" al ministro de Defensa belga por sus amenazas de "borrar a Moscú de la faz de la tierra".
La Embajada rusa en Bélgica reaccionó a la entrevista del titular de Defensa de Bélgica al periódico De Morgen, Theo Francken, en la que amenazó con "borrar a Moscú de la faz de la tierra", afirmando que estas palabras son completamente anormales, representan una amenaza para el futuro del continente y pueden sumergirlo en una nueva guerra.
Más tarde, Francken, en una entrevista con el canal belga RTBF negó sus fuertes declaraciones e intentó trasladar la responsabilidad por esta formulación al medio.
Desde la Cancillería de Rusia advirtieron anteriormente de "problemas estratégicos acumulados" derivados de doctrinas y programas occidentales desestabilizadores, entre ellos:
La política hostil de los países de la OTAN, "capaz de llevar a un choque frontal de potencias nucleares".
El desarrollo por parte de la alianza de esquemas y medios de sus misiones nucleares, incluyendo la expansión de la geografía de la presencia nuclear de EEUU en Europa.
La construcción de un sistema global y multiesférico de defensa antimisiles de EEUU y los domos antimisiles asociados de otros países occidentales.
De acuerdo con la declaración del Ministerio, esto "no solo genera serios obstáculos para un diálogo constructivo en materia de desarme nuclear y control de armamentos, sino que obliga a otros Estados" a adoptar medidas compensatorias de índole técnico-militar. Añadieron que "de cara al futuro, [Rusia] mantiene abierta la puerta a soluciones de naturaleza político-diplomática".
Por su parte, el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, aseveró previamente que "Rusia no hace ostentación de su armamento nuclear", sino que aplica una política de disuasión nuclear.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.