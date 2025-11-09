Mundo
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
Miss Tierra 2025, desfile de moda del queso y el tifón Kalmaegi, entre las fotos de la semana
Miss Tierra 2025, desfile de moda del queso y el tifón Kalmaegi, entre las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La conclusión del concurso Miss... 09.11.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La conclusión del concurso Miss Tierra 2025, un desfile de moda inspirado en los quesos franceses en Londres y el devastador tifón Kalmaegi en Filipinas, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© AP Photo / Aaron Favila

La Miss Tierra 2025, Natalie Puskinova, de República Checa, es recibida por otras concursantes, después de ganar el concurso en Manila, Filipinas.

1/17
© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

Intérpretes durante el Festival de Fuego de Samhain en Calton Hill, Edimburgo, Reino Unido.

Esta fiesta es una reinterpretación moderna de una antigua celebración celta, que marca el final del verano y la llegada del invierno.

2/17
© AP Photo / Omar Sanadiki

Una artista siria de grafiti dibuja un mural sobre el techo derrumbado de una casa dañada por la guerra en Daraya, a las afueras de Damasco, Siria.

3/17
© Sputnik / Александр Щербак

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, junto a los líderes de distintas confesiones religiosas, representantes de asociaciones nacionales, organizaciones juveniles y de voluntariado, durante la ceremonia de colocación de flores en el monumento a Minin y Pozharski en la Plaza Roja, con motivo del Día de la Unidad Nacional.

4/17
© AP Photo / Jacqueline Hernandez

Varios vehículos quedaron apilados tras las inundaciones provocadas por el tifón Kalmaegi en la ciudad de Cebú, en el centro de Filipinas.

5/17
© Getty Images / PA Images/Ben Whitley

Diseñadores emergentes de la Universidad de las Artes de Londres (UAL) celebran las singulares personalidades de los quesos franceses con un desfile de moda audaz, creativo y lleno de ingenio.

Este exclusivo evento presenta 15 tipos de queso francés transformados en prendas y accesorios, en la línea Jubilee, fuera de servicio, de la estación de metro Charing Cross, en Londres.

6/17
© AP Photo / Amr Nabil

Visitantes observan el sarcófago del faraón Tutankamón, durante el segundo día de apertura al público del Gran Museo Egipcio, en Guiza, Egipto.

El museo, que fue inaugurado el 1 de noviembre, es el más grande del mundo dedicado a una sola civilización.

7/17
© Getty Images / Thanh Hue

El centro de Vietnam ha sido golpeado por fuertes precipitaciones que provocaron inundaciones desde el 26 de octubre, dejando al menos 35 muertos.

En la foto: personas cruzan una calle inundada, mientras continúan las intensas lluvias en la ciudad de Hué.

8/17
© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

Devotos celebran la festividad del Dev Deepawali en un evento organizado por el Gobierno de Deli, en el parque de Vasudev Ghat.

También conocido como el Diwali de los Dioses, se celebra en el día de Kartika Purnima, la noche de luna llena que tiene lugar aproximadamente quince días después del festival principal de Diwali.

9/17
© Getty Images / Thai News Pix/LightRocket/Arnun Chonmahatrakool

Estudiantes se colocan en una formación precisa y solemne en un campo deportivo, para crear un tributo artístico humano.

Esta exhibición sincronizada representa un profundo acto colectivo de homenaje y duelo por el difunto rey Bhumibol Adulyadej (1946-2016)—también conocido como Rama IX— y la difunta reina Sirikit, la reina madre, en Tailandia.

10/17
© AP Photo / Vahid Salemi

Un clérigo intenta atravesar unas barreras, durante la manifestación anual frente a la antigua Embajada de Estados Unidos en Teherán, conmemorando el aniversario de la toma del establecimiento en 1979.

11/17
© AP Photo / Domenico Stinellis

Esta combinación de tres imágenes muestra una nube de escombros tras un segundo derrumbe, que rodea a los bomberos mientras intentan rescatar a un trabajador, luego del colapso parcial de una torre medieval cerca del Foro Romano, durante trabajos de restauración en Roma, Italia.

12/17
© Getty Images / Lyvans Boolaky

Instalaciones luminosas recrean el resplandor incandescente de las erupciones volcánicas y los fenómenos de luz geotérmica durante el festival En Camino hacia la Iluminación: Luces de la Naturaleza, celebrado en el Jardín de Plantas en París, Francia.

13/17
© Getty Images / Aaron Chown-Pool

El príncipe de Gales, Guillermo, navega en una embarcación durante una visita a la zona de manglares de Guapimirim, en la bahía de Guanabara, gestionada por el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), con el fin de conocer los trabajos de restauración que se llevan a cabo allí.

La visita tuvo lugar el segundo día de su estancia en Brasil, con motivo del Premio Earthshot 2025.

14/17
© Getty Images / Anadolu/Ali Ihsan Ozturk

Una vista de la luna llena en la ciudad de Van, Turquía.

15/17
© Getty Images / picture alliance/Bernd von Jutrczenka

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con el rey de los Ashanti en Ghana, Otumfuo Nana Osei Tutu II, para mantener negociaciones en el Palacio Manhyia, residencia del monarca.

Steinmeier realiza una visita de dos días a la República de Ghana, como parte de su gira por África junto a una delegación empresarial.

16/17
© AP Photo / Aung Shine Oo

Fuegos artificiales lanzados desde un globo aerostático durante una competencia para conmemorar el festival de luces Tazaungdine en Naipyidó, capital de Birmania.

17/17
