Rusia y China pactan consolidar su alianza

08.11.2025
Aparte de seguir avanzando en la cooperación energética, los acuerdos implican incrementar la conectividad aérea, marítima y terrestre entre los dos países, desarrollar la Ruta Marítima del Norte —un trayecto que apunta a revolucionar la logística comercial entre Asia y Europa— y trabajar en la exploración espacial, incluida la construcción de una base lunar, recogen Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son la dura advertencia rusa en contra del robo de sus activos inmovilizados en Europa, el silencio cómplice occidental en torno a la cacería contra los reporteros de guerra que sacan a la luz los crímenes de guerra del régimen ucraniano e Israel, así como un foro empresarial a gran escala entre China, Latinoamérica y el Caribe.
El ya de por sí inédito nivel de relaciones entre Moscú y Pekín se consolidó aún más con la firma de 15 documentos en diversos ámbitos durante la visita de esta semana del primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, al gigante asiático, donde se reunió con el mandatario chino, Xi Jinping, así como con el jefe de su Gobierno.
Aparte de seguir avanzando en la cooperación energética, los acuerdos implican incrementar la conectividad aérea, marítima y terrestre entre los dos países, desarrollar la Ruta Marítima del Norte —un trayecto que apunta a revolucionar la logística comercial entre Asia y Europa— y trabajar en la exploración espacial, incluida la construcción de una base lunar, recogen Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Otros temas abordados en el pódcast son la dura advertencia rusa en contra del robo de sus activos inmovilizados en Europa, el silencio cómplice occidental en torno a la cacería contra los reporteros de guerra que sacan a la luz los crímenes de guerra del régimen ucraniano e Israel, así como un foro empresarial a gran escala entre China, Latinoamérica y el Caribe.