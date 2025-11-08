https://noticiaslatam.lat/20251108/rusia-y-china-pactan-consolidar-su-alianza-1168253674.html

Rusia y China pactan consolidar su alianza

08.11.2025

nicaragua-rusia: línea directa

Aparte de seguir avanzando en la cooperación energética, los acuerdos implican incrementar la conectividad aérea, marítima y terrestre entre los dos países, desarrollar la Ruta Marítima del Norte —un trayecto que apunta a revolucionar la logística comercial entre Asia y Europa— y trabajar en la exploración espacial, incluida la construcción de una base lunar, recogen Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son la dura advertencia rusa en contra del robo de sus activos inmovilizados en Europa, el silencio cómplice occidental en torno a la cacería contra los reporteros de guerra que sacan a la luz los crímenes de guerra del régimen ucraniano e Israel, así como un foro empresarial a gran escala entre China, Latinoamérica y el Caribe.

