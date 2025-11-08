https://noticiaslatam.lat/20251108/las-ffaa-rusas-liberan-un-asentamiento-mas-y-golpean-la-infraestructura-militar-ucraniana-en-un-dia-1168281033.html
Las FFAA rusas liberan un asentamiento más y golpean la infraestructura militar ucraniana en un día
Las FFAA rusas liberan un asentamiento más y golpean la infraestructura militar ucraniana en un día
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia completaron la liberación de la localidad de Volchie, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada, informan desde el...
Durante la noche del 7 al 8 de noviembre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares ucranianas y la infraestructura energética que garantizaba su funcionamiento.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 16 vehículos blindados, incluidos dos Humvee estadounidenses y un Pansarbandvagn 302 sueco, además de dos unidades del sistema lanzacohetes múltiple Grad y una estación de radar RADA israelí.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas guiadas y derribó 178 drones.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, de acuerdo con la Defensa rusa, Kiev perdió unos 1.330 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 80 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
ucrania
Las FFAA rusas liberan un asentamiento más y golpean la infraestructura militar ucraniana en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia completaron la liberación de la localidad de Volchie, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, agregan.
"Las unidades del grupo de tropas Este avanzaron en profundidad en la defensa del enemigo y completaron la liberación de la localidad de Volchie, en la región de Dnepropetrovsk", indica el comunicado.
Durante la noche del 7 al 8 de noviembre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares ucranianas y la infraestructura energética que garantizaba su funcionamiento.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", precisaron desde el ente castrense.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 16 vehículos blindados, incluidos dos Humvee estadounidenses y un Pansarbandvagn 302 sueco, además de dos unidades del sistema lanzacohetes múltiple Grad y una estación de radar RADA israelí.
En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas guiadas y derribó 178 drones.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, de acuerdo con la Defensa rusa, Kiev perdió unos 1.330 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 80 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
