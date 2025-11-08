https://noticiaslatam.lat/20251108/las-ffaa-rusas-liberan-un-asentamiento-mas-y-golpean-la-infraestructura-militar-ucraniana-en-un-dia-1168281033.html

Las FFAA rusas liberan un asentamiento más y golpean la infraestructura militar ucraniana en un día

Las Fuerzas Armadas de Rusia completaron la liberación de la localidad de Volchie, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada, informan desde el... 08.11.2025, Sputnik Mundo

Durante la noche del 7 al 8 de noviembre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA rusas llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares ucranianas y la infraestructura energética que garantizaba su funcionamiento.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 16 vehículos blindados, incluidos dos Humvee estadounidenses y un Pansarbandvagn 302 sueco, además de dos unidades del sistema lanzacohetes múltiple Grad y una estación de radar RADA israelí.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó dos bombas guiadas y derribó 178 drones.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, de acuerdo con la Defensa rusa, Kiev perdió unos 1.330 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 80 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 285 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.

