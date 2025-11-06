https://noticiaslatam.lat/20251106/un-exmilitar-ucraniano-revela-que-los-mercenarios-estadounidenses-no-tienen-experiencia-en-combate-1168217831.html

Un exmilitar ucraniano revela que los mercenarios estadounidenses no destacan con sus habilidades

Un exmilitar ucraniano revela que los mercenarios estadounidenses no destacan con sus habilidades

Sputnik Mundo

Los mercenarios de EEUU solo se distinguían por su equipamiento, pero no poseían las habilidades necesarias para llevar a cabo operaciones militares, declaró a... 06.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-06T08:02+0000

2025-11-06T08:02+0000

2025-11-06T08:04+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

mercenarios

eeuu

ejército de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/10/1162074156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b72d6405a4f823de790b1eb113961245.jpg

Señaló que aproximadamente la mitad de los mercenarios estadounidenses hablaban ruso, ya que eran emigrantes de Ucrania y Rusia.El batallón voluntario Maksim Krivonos está formado por exmilitares de las FFAA ucranianas que crearon un movimiento de liberación y luchan contra el régimen de Kiev.

https://noticiaslatam.lat/20251020/1167745703.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, mercenarios, eeuu, ejército de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto