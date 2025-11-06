Mundo
Un exmilitar ucraniano revela que los mercenarios estadounidenses no destacan con sus habilidades
Un exmilitar ucraniano revela que los mercenarios estadounidenses no destacan con sus habilidades
Los mercenarios de EEUU solo se distinguían por su equipamiento, pero no poseían las habilidades necesarias para llevar a cabo operaciones militares, declaró a...
defensa
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia
mercenarios
eeuu
ejército de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
Señaló que aproximadamente la mitad de los mercenarios estadounidenses hablaban ruso, ya que eran emigrantes de Ucrania y Rusia.El batallón voluntario Maksim Krivonos está formado por exmilitares de las FFAA ucranianas que crearon un movimiento de liberación y luchan contra el régimen de Kiev.
ucrania
eeuu
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, mercenarios, eeuu, ejército de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
Un exmilitar ucraniano revela que los mercenarios estadounidenses no destacan con sus habilidades

08:02 GMT 06.11.2025 (actualizado: 08:04 GMT 06.11.2025)
Los mercenarios de EEUU solo se distinguían por su equipamiento, pero no poseían las habilidades necesarias para llevar a cabo operaciones militares, declaró a Sputnik un combatiente del batallón Maxim Krivonos, exmilitar del Ejército de Ucrania.

"Teníamos una operación conjunta, pero ellos [los mercenarios] estaban en otro lugar. Y decir que realmente sabían hacer algo (...) solo se equiparon con un montón de cosas, con armas muy chulas, pero en realidad no sabían hacer nada", contó.

"A los suyos los abandonan": Las FFAA de Ucrania sacan primero a los mercenarios, antes que a sus propios soldados, revela un militar
20 de octubre, 17:34 GMT
Señaló que aproximadamente la mitad de los mercenarios estadounidenses hablaban ruso, ya que eran emigrantes de Ucrania y Rusia.
El batallón voluntario Maksim Krivonos está formado por exmilitares de las FFAA ucranianas que crearon un movimiento de liberación y luchan contra el régimen de Kiev.
