Trump va por África

Trump va por África

Serían los ricos recursos naturales de Nigeria —desde sus vastas reservas de petróleo hasta minerales críticos y tierras raras— la verdadera causa de la... 06.11.2025

Por 'extraña coincidencia', a Washington solo le preocupan las situaciones internas de aquellos países cuyo subsuelo guarda grandes riquezas, apuntan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya, esta vez con participación especial de Roxana Rivero Hernández.Otros temas que analizamos en el pódcast son un impresionante apoyo ciudadano a Vladímir Putin y la gestión del Gobierno ruso, la estrategia de EEUU por controlar Argentina, así como el papel de las grandes farmacéuticas en incentivar el narcotráfico en el continente americano.

