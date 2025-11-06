Mundo
Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
Trump va por África
Trump va por África
Por 'extraña coincidencia', a Washington solo le preocupan las situaciones internas de aquellos países cuyo subsuelo guarda grandes riquezas, apuntan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya, esta vez con participación especial de Roxana Rivero Hernández.Otros temas que analizamos en el pódcast son un impresionante apoyo ciudadano a Vladímir Putin y la gestión del Gobierno ruso, la estrategia de EEUU por controlar Argentina, así como el papel de las grandes farmacéuticas en incentivar el narcotráfico en el continente americano.
Serían los ricos recursos naturales de Nigeria —desde sus vastas reservas de petróleo hasta minerales críticos y tierras raras— la verdadera causa de la amenaza estadounidense de intervenir militarmente en este país africano.
Por 'extraña coincidencia', a Washington solo le preocupan las situaciones internas de aquellos países cuyo subsuelo guarda grandes riquezas, apuntan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya, esta vez con participación especial de Roxana Rivero Hernández.
Otros temas que analizamos en el pódcast son un impresionante apoyo ciudadano a Vladímir Putin y la gestión del Gobierno ruso, la estrategia de EEUU por controlar Argentina, así como el papel de las grandes farmacéuticas en incentivar el narcotráfico en el continente americano.
