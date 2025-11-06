Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251106/putin-interviene-en-el-xiii-foro-internacional-rusia-una-potencia-deportiva-1168223644.html
Putin interviene en el XIII Foro Internacional 'Rusia, una potencia deportiva'
Putin interviene en el XIII Foro Internacional 'Rusia, una potencia deportiva'
Sputnik Mundo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participó en la sesión plenaria del XIII Foro Internacional 'Rusia, una potencia deportiva' que se celebra en la ciudad... 06.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-06T14:26+0000
2025-11-06T14:59+0000
internacional
⚽ deportes
vladímir putin
samara
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/06/1168227074_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_31b022ba1c1f52aced91c982ba870731.jpg
Este año el evento se centra en las perspectivas y los medios del desarrollo del deporte infantil, juvenil y de masas.Sputnik te acercó la transmisión en vivo desde el lugar de los hechos.
samara
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/06/1168227074_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_e7f822944954760880df7dda10f5ea52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
⚽ deportes, vladímir putin, samara, rusia
⚽ deportes, vladímir putin, samara, rusia

Putin interviene en el XIII Foro Internacional 'Rusia, una potencia deportiva'

14:26 GMT 06.11.2025 (actualizado: 14:59 GMT 06.11.2025)
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin interviene en el XIII Foro Internacional 'Rusia, una potencia deportiva'
Vladímir Putin interviene en el XIII Foro Internacional 'Rusia, una potencia deportiva' - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2025
© Sputnik / POOL
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participó en la sesión plenaria del XIII Foro Internacional 'Rusia, una potencia deportiva' que se celebra en la ciudad de Samara del 5 al 7 de noviembre.
Este año el evento se centra en las perspectivas y los medios del desarrollo del deporte infantil, juvenil y de masas.
Sputnik te acercó la transmisión en vivo desde el lugar de los hechos.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала