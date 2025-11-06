https://noticiaslatam.lat/20251106/putin-interviene-en-el-xiii-foro-internacional-rusia-una-potencia-deportiva-1168223644.html

Putin interviene en el XIII Foro Internacional 'Rusia, una potencia deportiva'

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participó en la sesión plenaria del XIII Foro Internacional 'Rusia, una potencia deportiva' que se celebra en la ciudad... 06.11.2025, Sputnik Mundo

Este año el evento se centra en las perspectivas y los medios del desarrollo del deporte infantil, juvenil y de masas.Sputnik te acercó la transmisión en vivo desde el lugar de los hechos.

