Por qué Rusia anuncia ahora sus nuevas armas nucleares y cómo ve la confrontación entre Trump y Xi

Moscú siguió muy de cerca el reciente encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinpng, y estadounidense, Donald Trump. Si bien Pekín cedió en algunos... 05.11.2025, Sputnik Mundo
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo se ve desde Rusia la confrontación entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinpng, así como qué es lo que realmente impulsa a Moscú a crear nuevas armas estratégicas como el Burevestnik o el Poseidon.
Moscú siguió muy de cerca el reciente encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinpng, y estadounidense, Donald Trump. Si bien Pekín cedió en algunos frentes secundarios de la guerra comercial con Washington, no entregó ni un centímetro en lo que realmente decidirá el futuro del mundo multipolar.
