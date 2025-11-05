Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
https://noticiaslatam.lat/20251105/por-que-rusia-anuncia-ahora-sus-nuevas-armas-nucleares-y-como-ve-la-confrontacion-entre-trump-y-xi-1168161650.html
Por qué Rusia anuncia ahora sus nuevas armas nucleares y cómo ve la confrontación entre Trump y Xi
Por qué Rusia anuncia ahora sus nuevas armas nucleares y cómo ve la confrontación entre Trump y Xi
Sputnik Mundo
Moscú siguió muy de cerca el reciente encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinpng, y estadounidense, Donald Trump. Si bien Pekín cedió en algunos... 05.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-05T15:00+0000
2025-11-05T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/05/1168191041_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c19d6fe0fc9f83e0692988014f95e4f2.jpg
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo se ve desde Rusia la confrontación entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinpng, así como qué es lo que realmente impulsa a Moscú a crear nuevas armas estratégicas como el Burevestnik o el Poseidon.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Por qué Rusia anuncia ahora sus nuevas armas nucleares y cómo ve la confrontación entre Trump y Xi
Sputnik Mundo
Por qué Rusia anuncia ahora sus nuevas armas nucleares y cómo ve la confrontación entre Trump y Xi
2025-11-05T15:00+0000
true
PT41M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/05/1168191041_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4bae805e1021b2ec4a514c73f954f721.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Por qué Rusia anuncia ahora sus nuevas armas nucleares y cómo ve la confrontación entre Trump y Xi

15:00 GMT 05.11.2025
© Sputnik
Síguenos en
Moscú siguió muy de cerca el reciente encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinpng, y estadounidense, Donald Trump. Si bien Pekín cedió en algunos frentes secundarios de la guerra comercial con Washington, no entregó ni un centímetro en lo que realmente decidirá el futuro del mundo multipolar.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo se ve desde Rusia la confrontación entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinpng, así como qué es lo que realmente impulsa a Moscú a crear nuevas armas estratégicas como el Burevestnik o el Poseidon.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала