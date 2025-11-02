https://noticiaslatam.lat/20251102/rusia-inflige-mas-de-1355-bajas-a-las-tropas-ucranianas-y-destruye-un-tanque-leopard--1168114563.html

Rusia inflige más de 1.355 bajas a las tropas ucranianas y destruye un tanque Leopard

Las FFAA rusas golpearon objetivos energéticos del complejo militar-industrial de Ucrania y destruyeron múltiples blindados, incluyendo un tanque Leopard y dos... 02.11.2025, Sputnik Mundo

Las pérdidas totales de las tropas ucranianas superaron los 1.355 efectivos en un día de combates.En el área de operaciones del grupo Norte, las FFAA ucranianas perdieron más de 180 efectivos. El grupo Oeste mejoró su posición táctica, infligió hasta 215 bajas y continúa eliminando unidades cercadas en Kúpiansk, donde rechazó tres ataques para desbloquear el cerco y un intento de ruptura hacia el río Oskol.El grupo Sur ocupó líneas y posiciones más ventajosas y neutralizó hasta 120 militares, mientras que el grupo Centro mejoró su posición en el frente y causó más de 520 bajas, incluyendo la eliminación de unidades cercadas en Krasnoarmeisk (en la estación de tren y la zona industrial), el rechazo de nueve ataques para salir del cerco, la prevención de la ruptura de un regimiento de asalto por una máquina blindada y el avance en Dimítrov, con la liberación de 26 edificios.Por su parte, el grupo Este avanzó en profundidad de las defensas enemigas, eliminando hasta 240 efectivos, mientras que el grupo Dniéper dejó fuera de combate a más de 80 soldados ucranianos.Desde el Ministerio, también reportan que los sistemas de defensa aérea rusos derribaron cuatro bombas aéreas guiadas, cuatro proyectiles Himars estadounidenses y 283 vehículos aéreos no tripulados.En pérdidas de material bélico, las fuerzas rusas alcanzaron un tanque Leopard alemán, un total de alrededor de 25 vehículos blindados (incluyendo dos M113 estadounidenses), 8 piezas de artillería, 13 estaciones de guerra electrónica, dos radares extranjeros (un RADA RPS-42 israelí y un AN/TPQ-48 estadounidense), así como 18 almacenes de municiones, combustible y suministros materiales.Desde el ente indicaron que las unidades de la Flota del Mar Negro destruyeron seis lanchas no tripuladas en la parte noroeste del mar.

