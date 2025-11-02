https://noticiaslatam.lat/20251102/rusia-inflige-mas-de-1355-bajas-a-las-tropas-ucranianas-y-destruye-un-tanque-leopard--1168114563.html
Rusia inflige más de 1.355 bajas a las tropas ucranianas y destruye un tanque Leopard
Rusia inflige más de 1.355 bajas a las tropas ucranianas y destruye un tanque Leopard
02.11.2025
Las pérdidas totales de las tropas ucranianas superaron los 1.355 efectivos en un día de combates.En el área de operaciones del grupo Norte, las FFAA ucranianas perdieron más de 180 efectivos. El grupo Oeste mejoró su posición táctica, infligió hasta 215 bajas y continúa eliminando unidades cercadas en Kúpiansk, donde rechazó tres ataques para desbloquear el cerco y un intento de ruptura hacia el río Oskol.El grupo Sur ocupó líneas y posiciones más ventajosas y neutralizó hasta 120 militares, mientras que el grupo Centro mejoró su posición en el frente y causó más de 520 bajas, incluyendo la eliminación de unidades cercadas en Krasnoarmeisk (en la estación de tren y la zona industrial), el rechazo de nueve ataques para salir del cerco, la prevención de la ruptura de un regimiento de asalto por una máquina blindada y el avance en Dimítrov, con la liberación de 26 edificios.Por su parte, el grupo Este avanzó en profundidad de las defensas enemigas, eliminando hasta 240 efectivos, mientras que el grupo Dniéper dejó fuera de combate a más de 80 soldados ucranianos.Desde el Ministerio, también reportan que los sistemas de defensa aérea rusos derribaron cuatro bombas aéreas guiadas, cuatro proyectiles Himars estadounidenses y 283 vehículos aéreos no tripulados.En pérdidas de material bélico, las fuerzas rusas alcanzaron un tanque Leopard alemán, un total de alrededor de 25 vehículos blindados (incluyendo dos M113 estadounidenses), 8 piezas de artillería, 13 estaciones de guerra electrónica, dos radares extranjeros (un RADA RPS-42 israelí y un AN/TPQ-48 estadounidense), así como 18 almacenes de municiones, combustible y suministros materiales.Desde el ente indicaron que las unidades de la Flota del Mar Negro destruyeron seis lanchas no tripuladas en la parte noroeste del mar.
Rusia inflige más de 1.355 bajas a las tropas ucranianas y destruye un tanque Leopard
11:55 GMT 02.11.2025 (actualizado: 13:25 GMT 02.11.2025)
Las FFAA rusas golpearon objetivos energéticos del complejo militar-industrial de Ucrania y destruyeron múltiples blindados, incluyendo un tanque Leopard y dos M113, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Las defensas antiaéreas derribaron 283 drones, mientras la Flota del Mar Negro destruyó seis lanchas no tripuladas, precisaron.
"Las FFАА de Rusia golpearon objetivos energéticos que aseguraban el funcionamiento de empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de almacenamiento y preparación para lanzamiento de drones de ataque de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios extranjeros en 141 zonas", detallaron desde el organismo.
Las pérdidas totales de las tropas ucranianas superaron los 1.355 efectivos en un día de combates.
En el área de operaciones del grupo Norte, las FFAA ucranianas perdieron más de 180 efectivos. El grupo Oeste mejoró su posición táctica, infligió hasta 215 bajas y continúa eliminando unidades cercadas en Kúpiansk, donde rechazó tres ataques para desbloquear el cerco y un intento de ruptura hacia el río Oskol.
El grupo Sur ocupó líneas y posiciones más ventajosas y neutralizó hasta 120 militares, mientras que el grupo Centro mejoró su posición en el frente y causó más de 520 bajas, incluyendo la eliminación de unidades cercadas en Krasnoarmeisk (en la estación de tren y la zona industrial), el rechazo de nueve ataques para salir del cerco, la prevención de la ruptura de un regimiento de asalto por una máquina blindada y el avance en Dimítrov, con la liberación de 26 edificios.
Por su parte, el grupo Este avanzó en profundidad de las defensas enemigas, eliminando hasta 240 efectivos, mientras que el grupo Dniéper dejó fuera de combate a más de 80 soldados ucranianos.
Desde el Ministerio, también reportan que los sistemas de defensa aérea rusos derribaron cuatro bombas aéreas guiadas, cuatro proyectiles Himars estadounidenses y 283 vehículos aéreos no tripulados.
En pérdidas de material bélico, las fuerzas rusas alcanzaron un tanque Leopard alemán, un total de alrededor de 25 vehículos blindados (incluyendo dos M113 estadounidenses), 8 piezas de artillería, 13 estaciones de guerra electrónica, dos radares extranjeros (un RADA RPS-42 israelí y un AN/TPQ-48 estadounidense), así como 18 almacenes de municiones, combustible y suministros materiales.
Desde el ente indicaron que las unidades de la Flota del Mar Negro destruyeron seis lanchas no tripuladas en la parte noroeste del mar.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 94.367 drones, 634 sistemas de misiles antiaéreos, 25.812 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.608 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.999 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 45.512 vehículos militares especiales.
