Gobierno de Sonora confirma la muerte de 23 personas por explosión en comercio
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaExplosión en comercio del noroeste de México deja varias personas fallecidas, según autoridades locales
© telegram SputnikMundo/
Síguenos en
El gobernador de Sonora (noroeste), Alfonso Durazo, dio a conocer la cifra oficial de personas fallecidas en un incendio ocurrido en una tienda de descuento ubicada en Hermosillo, capital de la entidad.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal detalló que, además de las personas que perdieron la vida, 11 más resultaron lesionadas y ya se encuentran bajo atención médica en diferentes hospitales de la localidad.
"Lamentablemente, entre las víctimas se encuentran menores de edad", aseveró en el mensaje.
Además de expresar sus condolencias a las familias de las víctimas, Durazo informó que ya se inició una indagatoria para determinar qué fue lo que ocasionó el incidente, con el fin de deslindar responsabilidades.
Este es un día triste para Sonora, especialmente para las familias que perdieron a un ser querido en el centro de Hermosillo.— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025
Me sumo con respeto a las muestras de solidaridad con ellas y con toda la comunidad.
El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para… pic.twitter.com/Qj6UfFb83T
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también expresó sus condolencias a las víctimas a través de su cuenta oficial de X y anunció que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enviará equipo de apoyo para las familias afectadas.
Más temprano, una explosión causó un incendio en un comercio de Hermosillo. Medios locales refirieron que, tras el estallido, el fuego se extendió a los locales aledaños. Frente a esto, los servicios de emergencia acudieron para atender a las personas y para extinguir las llamas.
De acuerdo con el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, se ayudará tanto a los lesionados como a las familias de quienes murieron en el incidente.
"Trabajamos en coordinación con todos los niveles de gobierno. Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas", escribió en X.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.