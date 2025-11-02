Mundo
EEUU se queda sin gran parte de sus controladores aéreos por falta de pagos
EEUU se queda sin gran parte de sus controladores aéreos por falta de pagos
EEUU se queda sin gran parte de sus controladores aéreos por falta de pagos
El cierre del Gobierno de Estados Unidos ha provocado una falta de personal de tráfico aéreo, que afecta al 50% de los 30 aeropuertos con mayor demanda del país.
internacional
seguridad
nueva york
eeuu
dallas
administración federal de aviación (faa)
gobierno de estados unidos
De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés), la falta de recursos por este freno, ha afectado a 35 aeropuertos, algunos de ellos los más grandes del país, en Nueva York, Austin, Newark, Phoenix, Washington, Nashville, Dallas y Denver. En algunos casos, se han reportado retrasos en los vuelos, pero en otros, las aerolíneas se han visto obligadas a suspender las salidas por falta de personal. Uno de estos casos es el del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, ubicado en Nueva York. En él, se suspendieron todos los vuelos debido a que operaban únicamente con el 20% del personal. De acuerdo con el monitor de vuelos FlightAware, tan solo el 31 de octubre, más de 5.600 vuelos fueron retrasados y 500 cancelados, a pesar de que la demanda era 20% menor a la que se acostumbra cada Halloween. "Después de 31 días sin paga, los controladores aéreos están bajo un estrés y una fatiga inmensa. El cierre debe terminar para que los controladores reciban el pago que merecen y los viajeros eviten afectaciones y retrasos", declaró la FAA en un comunicado.La agencia Reuters reporta que en otros aeropuertos de Nueva York, como el de LaGuardia, el 12% de los vuelos fueron cancelados y el 50% fueron retrasados, en promedio, por 140 minutos. En otros sitios como el Aeropuerto Nacional Reagan en Washington D.C., más de un cuarto de los vuelos programados fueron retrasados. Las afectaciones, aunque más visibles desde el viernes, comenzaron desde el jueves en Orlando, Dallas/Fort Worth y Washington D.C., con cerca de 7.300 vuelos retrasados y 1.250 cancelados en todo el país. Aerolíneas como Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines y American Airlines se han pronunciado para que los congresistas puedan aprobar el presupuesto y, con ello, restablecer el flujo de recursos públicos. Las firmas advirtieron que, conforme avanza el tiempo, los riesgos aéreos se incrementan, ya que la FAA estima que los aeropuertos operan actualmente con una falta de 3.500 empleados. En entrevista para Fox News, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, advirtió que durante la semana entrante esperan más interrupciones en los servicios de vuelo a lo largo del país.
EEUU se queda sin gran parte de sus controladores aéreos por falta de pagos

La aeronáutica civil en EEUU pasa por un momento delicado debido al cierre de Gobierno.
La aeronáutica civil en EEUU pasa por un momento delicado debido al cierre de Gobierno. - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2025
El cierre del Gobierno de Estados Unidos ha provocado una falta de personal de tráfico aéreo, que afecta al 50% de los 30 aeropuertos con mayor demanda del país.
De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés), la falta de recursos por este freno, ha afectado a 35 aeropuertos, algunos de ellos los más grandes del país, en Nueva York, Austin, Newark, Phoenix, Washington, Nashville, Dallas y Denver.
En algunos casos, se han reportado retrasos en los vuelos, pero en otros, las aerolíneas se han visto obligadas a suspender las salidas por falta de personal.
Uno de estos casos es el del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, ubicado en Nueva York. En él, se suspendieron todos los vuelos debido a que operaban únicamente con el 20% del personal.
De acuerdo con el monitor de vuelos FlightAware, tan solo el 31 de octubre, más de 5.600 vuelos fueron retrasados y 500 cancelados, a pesar de que la demanda era 20% menor a la que se acostumbra cada Halloween.
"Después de 31 días sin paga, los controladores aéreos están bajo un estrés y una fatiga inmensa. El cierre debe terminar para que los controladores reciban el pago que merecen y los viajeros eviten afectaciones y retrasos", declaró la FAA en un comunicado.
La agencia Reuters reporta que en otros aeropuertos de Nueva York, como el de LaGuardia, el 12% de los vuelos fueron cancelados y el 50% fueron retrasados, en promedio, por 140 minutos. En otros sitios como el Aeropuerto Nacional Reagan en Washington D.C., más de un cuarto de los vuelos programados fueron retrasados.
Las afectaciones, aunque más visibles desde el viernes, comenzaron desde el jueves en Orlando, Dallas/Fort Worth y Washington D.C., con cerca de 7.300 vuelos retrasados y 1.250 cancelados en todo el país.
Aerolíneas como Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines y American Airlines se han pronunciado para que los congresistas puedan aprobar el presupuesto y, con ello, restablecer el flujo de recursos públicos.
Las firmas advirtieron que, conforme avanza el tiempo, los riesgos aéreos se incrementan, ya que la FAA estima que los aeropuertos operan actualmente con una falta de 3.500 empleados.
En entrevista para Fox News, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, advirtió que durante la semana entrante esperan más interrupciones en los servicios de vuelo a lo largo del país.
