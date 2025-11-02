Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20251102/1168082059.html
La reunión de Trump con Xi, el terremoto en Turquía y el huracán Melissa en las fotos de la semana
La reunión de Trump con Xi, el terremoto en Turquía y el huracán Melissa en las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La reunión del presidente... 02.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-02T09:03+0000
2025-11-02T11:36+0000
multimedia
📷 fotos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/01/1168084797_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_7799f362ae8b7d6075dff78baf751711.jpg
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/01/1168084797_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_8c01ee5086710d54b9b25d47e37b513b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos
фото, 📷 fotos

La reunión de Trump con Xi, el terremoto en Turquía y el huracán Melissa en las fotos de la semana

09:03 GMT 02.11.2025 (actualizado: 11:36 GMT 02.11.2025)
Síguenos en
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, el fuerte terremoto en Turquía y el devastador huracán Melissa, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© Getty Images / Andrew Harnik

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se dan la mano al despedirse tras una reunión bilateral en la base aérea de Gimhae, Corea del Sur.

Trump se reúne con Xi Jinping por primera vez desde que asumió su segundo mandato, tras meses de creciente tensión entre ambos países.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se dan la mano al despedirse tras una reunión bilateral en la base aérea de Gimhae, Corea del Sur.Trump se reúne con Xi Jinping por primera vez desde que asumió su segundo mandato, tras meses de creciente tensión entre ambos países. - Sputnik Mundo
1/18
© Getty Images / Andrew Harnik

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se dan la mano al despedirse tras una reunión bilateral en la base aérea de Gimhae, Corea del Sur.

Trump se reúne con Xi Jinping por primera vez desde que asumió su segundo mandato, tras meses de creciente tensión entre ambos países.

© AP Photo / Matias Delacroix

Una pareja bromea en la playa de Kingston, Jamaica, mientras el huracán Melissa se acerca.

Una pareja bromea en la playa de Kingston, Jamaica, mientras el huracán Melissa se acerca. - Sputnik Mundo
2/18
© AP Photo / Matias Delacroix

Una pareja bromea en la playa de Kingston, Jamaica, mientras el huracán Melissa se acerca.

© Getty Images / Anadolu/Emin Menguarslan

Vista aérea de un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 6,1 que sacudió el distrito de Sindirgi, Turquía.

Vista aérea de un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 6,1 que sacudió el distrito de Sindirgi, Turquía. - Sputnik Mundo
3/18
© Getty Images / Anadolu/Emin Menguarslan

Vista aérea de un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 6,1 que sacudió el distrito de Sindirgi, Turquía.

© Getty Images / picture alliance/ Sven Hoppe

La segunda torre de refrigeración de la central nuclear de Gundremmingen, ya fuera de servicio, se derrumbó tras la demolición.

Las dos torres de refrigeración, de aproximadamente 160 metros de altura, de la central nuclear clausurada hace casi cuatro años, fueron demolidas.

La segunda torre de refrigeración de la central nuclear de Gundremmingen, ya fuera de servicio, se derrumbó tras la demolición. Las dos torres de refrigeración, de aproximadamente 160 metros de altura, de la central nuclear clausurada hace casi cuatro años, fueron demolidas. - Sputnik Mundo
4/18
© Getty Images / picture alliance/ Sven Hoppe

La segunda torre de refrigeración de la central nuclear de Gundremmingen, ya fuera de servicio, se derrumbó tras la demolición.

Las dos torres de refrigeración, de aproximadamente 160 metros de altura, de la central nuclear clausurada hace casi cuatro años, fueron demolidas.

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

La lucha diaria continúa para los palestinos que regresaron a sus hogares después del acuerdo de alto el fuego, tratando de construir una nueva vida en la ciudad devastada por los ataques israelíes, en la ciudad de Gaza, Gaza.

La lucha diaria continúa para los palestinos que regresaron a sus hogares después del acuerdo de alto el fuego, tratando de construir una nueva vida en la ciudad devastada por los ataques israelíes, en la ciudad de Gaza, Gaza. - Sputnik Mundo
5/18
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

La lucha diaria continúa para los palestinos que regresaron a sus hogares después del acuerdo de alto el fuego, tratando de construir una nueva vida en la ciudad devastada por los ataques israelíes, en la ciudad de Gaza, Gaza.

© Getty Images / NurPhoto/Rupak De Chowdhuri

Devotas hindúes están en el camino mientras adoran al dios del Sol a orillas del río Ganges, durante el festival religioso de Chhat Puja en Calcuta, India.

Devotas hindúes están en el camino mientras adoran al dios del Sol a orillas del río Ganges, durante el festival religioso de Chhat Puja en Calcuta, India. - Sputnik Mundo
6/18
© Getty Images / NurPhoto/Rupak De Chowdhuri

Devotas hindúes están en el camino mientras adoran al dios del Sol a orillas del río Ganges, durante el festival religioso de Chhat Puja en Calcuta, India.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

El primer ministro camboyano, Hun Manet, y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul, reaccionan al intercambiar los símbolos de sus países durante una ceremonia de firma, al margen de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul, reaccionan al intercambiar los símbolos de sus países durante una ceremonia de firma, al margen de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia. - Sputnik Mundo
7/18
© AP Photo / Mark Schiefelbein

El primer ministro camboyano, Hun Manet, y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul, reaccionan al intercambiar los símbolos de sus países durante una ceremonia de firma, al margen de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia.

© Getty Images / Thanh Hue

Una mujer camina junto al río Saigón mientras el nivel del agua alcanza su máximo anual, en la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.

Ho Chi Minh es una de las ciudades costeras que se hunden más rápidamente en el mundo y ha sufrido inundaciones cada vez más graves debido al cambio climático, el aumento del nivel del mar y la rápida urbanización.

Una mujer camina junto al río Saigón mientras el nivel del agua alcanza su máximo anual, en la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Ho Chi Minh es una de las ciudades costeras que se hunden más rápidamente en el mundo y ha sufrido inundaciones cada vez más graves debido al cambio climático, el aumento del nivel del mar y la rápida urbanización. - Sputnik Mundo
8/18
© Getty Images / Thanh Hue

Una mujer camina junto al río Saigón mientras el nivel del agua alcanza su máximo anual, en la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.

Ho Chi Minh es una de las ciudades costeras que se hunden más rápidamente en el mundo y ha sufrido inundaciones cada vez más graves debido al cambio climático, el aumento del nivel del mar y la rápida urbanización.

© Getty Images / NurPhoto/Anusak Laowilas

Los tailandeses lloran a la reina Sirikit en el hospital memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, Tailandia.

La reina Madre Sirikit de Tailandia falleció a la edad de 93 años, el 24 de octubre de 2025.

Los tailandeses lloran a la reina Sirikit en el hospital memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, Tailandia. La reina Madre Sirikit de Tailandia falleció a la edad de 93 años, el 24 de octubre de 2025. - Sputnik Mundo
9/18
© Getty Images / NurPhoto/Anusak Laowilas

Los tailandeses lloran a la reina Sirikit en el hospital memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, Tailandia.

La reina Madre Sirikit de Tailandia falleció a la edad de 93 años, el 24 de octubre de 2025.

© AP Photo

Funcionarios kenianos inspeccionan el lugar del accidente aéreo cerca de la playa de Diani, Kenia.

Funcionarios kenianos inspeccionan el lugar del accidente aéreo cerca de la playa de Diani, Kenia. - Sputnik Mundo
10/18
© AP Photo

Funcionarios kenianos inspeccionan el lugar del accidente aéreo cerca de la playa de Diani, Kenia.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Acceder al contenido multimedia

La fabricante de tocados tradicionales rusos, María Gálkina, junto a visitantes en el festival Mosvintage, en el Museo de Moscú.

La fabricante de tocados tradicionales rusos, María Gálkina, junto a visitantes en el festival Mosvintage, en el Museo de Moscú. - Sputnik Mundo
11/18
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
Acceder al contenido multimedia

La fabricante de tocados tradicionales rusos, María Gálkina, junto a visitantes en el festival Mosvintage, en el Museo de Moscú.

© Getty Images / VCG/Que Hure

Vista aérea de los álamos dorados (Pópulus euphrática) en la localidad de Lop Nur en otoño, en China.

Vista aérea de los álamos dorados (Pópulus euphrática) en la localidad de Lop Nur en otoño, en China. - Sputnik Mundo
12/18
© Getty Images / VCG/Que Hure

Vista aérea de los álamos dorados (Pópulus euphrática) en la localidad de Lop Nur en otoño, en China.

© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

Cachorros de suricata disfrutan de su primer Halloween con una calabaza, en el parque safari Blair Drummond, en Escocia.

Los animales se contagian del espíritu de Halloween con sesiones especiales de enriquecimiento ambiental, como parte del evento HalloWILD de Blair Drummond, una celebración otoñal para toda la familia.

Cachorros de suricata disfrutan de su primer Halloween con una calabaza, en el parque safari Blair Drummond, en Escocia. Los animales se contagian del espíritu de Halloween con sesiones especiales de enriquecimiento ambiental, como parte del evento HalloWILD de Blair Drummond, una celebración otoñal para toda la familia. - Sputnik Mundo
13/18
© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

Cachorros de suricata disfrutan de su primer Halloween con una calabaza, en el parque safari Blair Drummond, en Escocia.

Los animales se contagian del espíritu de Halloween con sesiones especiales de enriquecimiento ambiental, como parte del evento HalloWILD de Blair Drummond, una celebración otoñal para toda la familia.

© Getty Images / NurPhoto/Sudipta Das

Mujeres hindúes rinden culto al dios del Sol en un estanque de Calcuta, durante la madrugada del festival religioso de Chhath Puja, en la India.

Mujeres hindúes rinden culto al dios del Sol en un estanque de Calcuta, durante la madrugada del festival religioso de Chhath Puja, en la India. - Sputnik Mundo
14/18
© Getty Images / NurPhoto/Sudipta Das

Mujeres hindúes rinden culto al dios del Sol en un estanque de Calcuta, durante la madrugada del festival religioso de Chhath Puja, en la India.

© Getty Images / Ezra Acayan

Agentes de Policía detienen a un manifestante que protestaba contra Donald Trump frente al Museo Nacional de Gyeongju, donde el mandatario de EEUU se reunió con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, durante la cumbre de la APEC.

Agentes de Policía detienen a un manifestante que protestaba contra Donald Trump frente al Museo Nacional de Gyeongju, donde el mandatario de EEUU se reunió con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, durante la cumbre de la APEC. - Sputnik Mundo
15/18
© Getty Images / Ezra Acayan

Agentes de Policía detienen a un manifestante que protestaba contra Donald Trump frente al Museo Nacional de Gyeongju, donde el mandatario de EEUU se reunió con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, durante la cumbre de la APEC.

© Getty Images / PA Images/Gareth Fuller

Un tigre de Amur, Luka, se prepara para una tomografía computarizada, para investigar trastornos del movimiento en un santuario de grandes felinos cerca de la ciudad de Ashford, Reino Unido.

Luka es uno de los tres grandes felinos que se someten a una tomografía en el santuario, utilizando un escáner móvil instalado en el lugar, siendo esta la primera vez que se utiliza esta tecnología.

Un tigre de Amur, Luka, se prepara para una tomografía computarizada, para investigar trastornos del movimiento en un santuario de grandes felinos cerca de la ciudad de Ashford, Reino Unido.Luka es uno de los tres grandes felinos que se someten a una tomografía en el santuario, utilizando un escáner móvil instalado en el lugar, siendo esta la primera vez que se utiliza esta tecnología. - Sputnik Mundo
16/18
© Getty Images / PA Images/Gareth Fuller

Un tigre de Amur, Luka, se prepara para una tomografía computarizada, para investigar trastornos del movimiento en un santuario de grandes felinos cerca de la ciudad de Ashford, Reino Unido.

Luka es uno de los tres grandes felinos que se someten a una tomografía en el santuario, utilizando un escáner móvil instalado en el lugar, siendo esta la primera vez que se utiliza esta tecnología.

© Getty Images / NurPhoto/Ali Lutfi

Un trabajador indonesio lanza una tela con estampado batik de colores a la orilla de un río en Sukoharjo, Java Central, Indonesia.

La tela con estampado batik se procesa luego en una fábrica después de secarse y luego se vende a varias tiendas en Indonesia.

Un trabajador indonesio lanza una tela con estampado batik de colores a la orilla de un río en Sukoharjo, Java Central, Indonesia. La tela con estampado batik se procesa luego en una fábrica después de secarse y luego se vende a varias tiendas en Indonesia. - Sputnik Mundo
17/18
© Getty Images / NurPhoto/Ali Lutfi

Un trabajador indonesio lanza una tela con estampado batik de colores a la orilla de un río en Sukoharjo, Java Central, Indonesia.

La tela con estampado batik se procesa luego en una fábrica después de secarse y luego se vende a varias tiendas en Indonesia.

© Getty Images / Lauren DeCicca

Devotos lanzan petardos durante una procesión callejera desde el santuario Jui Tui en la ciudad de Phuket, en el marco del Festival Vegetariano de Phuket en Tailandia.

En el festival, los devotos siguen una dieta vegetariana estricta en honor a los Nueve Dioses Emperadores. Se celebra este año su bicentenario y sigue siendo uno de los eventos religiosos más populares de Tailandia.

Devotos lanzan petardos durante una procesión callejera desde el santuario Jui Tui en la ciudad de Phuket, en el marco del Festival Vegetariano de Phuket en Tailandia. En el festival, los devotos siguen una dieta vegetariana estricta en honor a los Nueve Dioses Emperadores. Se celebra este año su bicentenario y sigue siendo uno de los eventos religiosos más populares de Tailandia. - Sputnik Mundo
18/18
© Getty Images / Lauren DeCicca

Devotos lanzan petardos durante una procesión callejera desde el santuario Jui Tui en la ciudad de Phuket, en el marco del Festival Vegetariano de Phuket en Tailandia.

En el festival, los devotos siguen una dieta vegetariana estricta en honor a los Nueve Dioses Emperadores. Se celebra este año su bicentenario y sigue siendo uno de los eventos religiosos más populares de Tailandia.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала