La reunión de Trump con Xi, el terremoto en Turquía y el huracán Melissa en las fotos de la semana
El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se dan la mano al despedirse tras una reunión bilateral en la base aérea de Gimhae, Corea del Sur.
Trump se reúne con Xi Jinping por primera vez desde que asumió su segundo mandato, tras meses de creciente tensión entre ambos países.
Una pareja bromea en la playa de Kingston, Jamaica, mientras el huracán Melissa se acerca.
Vista aérea de un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 6,1 que sacudió el distrito de Sindirgi, Turquía.
La segunda torre de refrigeración de la central nuclear de Gundremmingen, ya fuera de servicio, se derrumbó tras la demolición.
Las dos torres de refrigeración, de aproximadamente 160 metros de altura, de la central nuclear clausurada hace casi cuatro años, fueron demolidas.
La lucha diaria continúa para los palestinos que regresaron a sus hogares después del acuerdo de alto el fuego, tratando de construir una nueva vida en la ciudad devastada por los ataques israelíes, en la ciudad de Gaza, Gaza.
Devotas hindúes están en el camino mientras adoran al dios del Sol a orillas del río Ganges, durante el festival religioso de Chhat Puja en Calcuta, India.
El primer ministro camboyano, Hun Manet, y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul, reaccionan al intercambiar los símbolos de sus países durante una ceremonia de firma, al margen de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia.
Una mujer camina junto al río Saigón mientras el nivel del agua alcanza su máximo anual, en la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
Ho Chi Minh es una de las ciudades costeras que se hunden más rápidamente en el mundo y ha sufrido inundaciones cada vez más graves debido al cambio climático, el aumento del nivel del mar y la rápida urbanización.
Los tailandeses lloran a la reina Sirikit en el hospital memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, Tailandia.
La reina Madre Sirikit de Tailandia falleció a la edad de 93 años, el 24 de octubre de 2025.
Funcionarios kenianos inspeccionan el lugar del accidente aéreo cerca de la playa de Diani, Kenia.
La fabricante de tocados tradicionales rusos, María Gálkina, junto a visitantes en el festival Mosvintage, en el Museo de Moscú.
Vista aérea de los álamos dorados (Pópulus euphrática) en la localidad de Lop Nur en otoño, en China.
Cachorros de suricata disfrutan de su primer Halloween con una calabaza, en el parque safari Blair Drummond, en Escocia.
Los animales se contagian del espíritu de Halloween con sesiones especiales de enriquecimiento ambiental, como parte del evento HalloWILD de Blair Drummond, una celebración otoñal para toda la familia.
Mujeres hindúes rinden culto al dios del Sol en un estanque de Calcuta, durante la madrugada del festival religioso de Chhath Puja, en la India.
Agentes de Policía detienen a un manifestante que protestaba contra Donald Trump frente al Museo Nacional de Gyeongju, donde el mandatario de EEUU se reunió con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, durante la cumbre de la APEC.
Un tigre de Amur, Luka, se prepara para una tomografía computarizada, para investigar trastornos del movimiento en un santuario de grandes felinos cerca de la ciudad de Ashford, Reino Unido.
Luka es uno de los tres grandes felinos que se someten a una tomografía en el santuario, utilizando un escáner móvil instalado en el lugar, siendo esta la primera vez que se utiliza esta tecnología.
Un trabajador indonesio lanza una tela con estampado batik de colores a la orilla de un río en Sukoharjo, Java Central, Indonesia.
La tela con estampado batik se procesa luego en una fábrica después de secarse y luego se vende a varias tiendas en Indonesia.
Devotos lanzan petardos durante una procesión callejera desde el santuario Jui Tui en la ciudad de Phuket, en el marco del Festival Vegetariano de Phuket en Tailandia.
En el festival, los devotos siguen una dieta vegetariana estricta en honor a los Nueve Dioses Emperadores. Se celebra este año su bicentenario y sigue siendo uno de los eventos religiosos más populares de Tailandia.
