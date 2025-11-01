https://noticiaslatam.lat/20251101/burevestnik-poseidon-y-sarmat-rusia-pone-en-jaque-a-la-otan-1168060892.html

Burevestnik, Poseidon y Sarmat: Rusia pone en jaque a la OTAN

Al anuncio sobre las pruebas exitosas del misil nuclear ruso Burevestnik le siguió otro: la exitosa prueba del vehículo submarino no tripulado de propulsión... 01.11.2025, Sputnik Mundo

Las tres noticias surgen en un contexto en el que Occidente persiste en aumentar los riesgos para la seguridad nacional rusa, rechazando de plano el diálogo y la diplomacia, subrayan Juan Cortez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Los otros temas del pódcast es la descarada injerencia estadounidense en las últimas elecciones legislativas en Argentina, la carrera internacional por una masiva formación de cuadros altamente calificados, así como las oportunidades que presenta el mercado ruso para los diseñadores de moda nicaragüenses.

