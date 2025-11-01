Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20251101/burevestnik-poseidon-y-sarmat-rusia-pone-en-jaque-a-la-otan-1168060892.html
Burevestnik, Poseidon y Sarmat: Rusia pone en jaque a la OTAN
Burevestnik, Poseidon y Sarmat: Rusia pone en jaque a la OTAN
Sputnik Mundo
Al anuncio sobre las pruebas exitosas del misil nuclear ruso Burevestnik le siguió otro: la exitosa prueba del vehículo submarino no tripulado de propulsión... 01.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-01T15:00+0000
2025-11-01T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1f/1168061934_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_77797ae3ad54bd158d794b9c1a0536e5.jpg
Las tres noticias surgen en un contexto en el que Occidente persiste en aumentar los riesgos para la seguridad nacional rusa, rechazando de plano el diálogo y la diplomacia, subrayan Juan Cortez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Los otros temas del pódcast es la descarada injerencia estadounidense en las últimas elecciones legislativas en Argentina, la carrera internacional por una masiva formación de cuadros altamente calificados, así como las oportunidades que presenta el mercado ruso para los diseñadores de moda nicaragüenses.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Burevestnik, Poseidon y Sarmat: Rusia pone en jaque a la OTAN
Sputnik Mundo
Burevestnik, Poseidon y Sarmat: Rusia pone en jaque a la OTAN
2025-11-01T15:00+0000
true
PT30M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1f/1168061934_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8a09a5d959469ac2ca52bf86523dd3d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Burevestnik, Poseidon y Sarmat: Rusia pone en jaque a la OTAN

15:00 GMT 01.11.2025
© Sputnik
Síguenos en
Al anuncio sobre las pruebas exitosas del misil nuclear ruso Burevestnik le siguió otro: la exitosa prueba del vehículo submarino no tripulado de propulsión nuclear Poseidon. Asimismo, el misil balístico intercontinental Sarmat está a punto de incorporarse al arsenal estratégico del país euroasiático, adelantó el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.
Las tres noticias surgen en un contexto en el que Occidente persiste en aumentar los riesgos para la seguridad nacional rusa, rechazando de plano el diálogo y la diplomacia, subrayan Juan Cortez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Los otros temas del pódcast es la descarada injerencia estadounidense en las últimas elecciones legislativas en Argentina, la carrera internacional por una masiva formación de cuadros altamente calificados, así como las oportunidades que presenta el mercado ruso para los diseñadores de moda nicaragüenses.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала