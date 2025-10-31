https://noticiaslatam.lat/20251031/los-fallecimientos-relacionados-con-el-calor-en-america-latina-se-duplicaron-en-20-anos--1168042269.html

Los fallecimientos relacionados con el calor en América Latina se duplicaron en 20 años

Según el estudio —realizado por 51 investigadores de 25 instituciones con base en datos de 17 países—, en 2024, las poblaciones latinoamericanas experimentaron un incremento promedio de 1°C en la temperatura, en comparación con las que vivían en dicha región entre 2001 y 2010. Al analizar la información por país, los investigadores encontraron que Bolivia registró un aumento de 2°C en la temperatura, seguido de Venezuela (1,7°C) y México (1,6°C). Además, los niños menores de un año estuvieron expuestos a 4,5 más días de olas de calor. Por su parte, los adultos mayores de 65 años padecieron una exposición 10 veces mayor. Entre las consecuencias que esta situación acarrea, el informe destaca el costo económico para los países. Por ejemplo, en 2024, los desastres climáticos extremos le costaron a América Latina 19.200 millones de dólares, lo que equivale al 0,3% del PIB de la región. Las pérdidas laborales relacionadas con el calor, en tanto, llegaron a 52.000 millones de dólares, mientras que la mortalidad por calor costó unos 855 millones de dólares entre 2015 y 2024. Al contrastar la cifra con el periodo que va de 2000 a 2009, se trata de un aumento de 299%. Al comprar los periodos 2003-2007 y 2020-2024, el informe revela que los latinoamericanos están cada vez más expuestos a los incendios forestales."El número de días aumentó en al menos un día en 13 de los 17 países analizados, y casi dos tercios de la población latinoamericana sufrió un aumento durante este periodo", dice la investigación, y destaca que el caso más drástico es Chile, con un incremento de 105%.

