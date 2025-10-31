https://noticiaslatam.lat/20251031/eeuu-fracasa-en-doblegar-a-china-y-la-india-1168058727.html

EEUU fracasa en doblegar a China y la India

Las grandilocuentes declaraciones del presidente estadounidense anunciando el fin de las importaciones de hidrocarburos rusos por China y la India acabaron en... 31.10.2025, Sputnik Mundo

Y es que ambas naciones no se plantean cortar con Moscú, sino que siguen comprándole su petróleo y gas, a pesar de las nuevas sanciones de Washington contra las mayores compañías rusas del sector.Es más: hasta Japón, el principal aliado de EEUU en Asia-Pacífico, rechazó dejar de recibir gas natural licuado ruso, al argumentar que sería atentar contra la propia seguridad energética del país asiático, resaltan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.Los otros temas del pódcast son el apoyo al bloqueo estadounidense contra Cuba por un pequeño puñado de países, la creciente presión militar de Washington contra Caracas, el devastador paso del huracán Melissa por el Caribe, así como un encuentro empresarial a gran escala entre Venezuela y Rusia para dar un fuerte impulso a sus lazos económico-comerciales.

