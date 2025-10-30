Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20251030/trump-hacia-latinoamerica-negociador-con-los-poderosos-y-fuerte-con-los-debiles-1167975443.html
Trump hacia Latinoamérica: Negociador con los poderosos y fuerte con los débiles
Trump hacia Latinoamérica: Negociador con los poderosos y fuerte con los débiles
Sputnik Mundo
Donald Trump se encontró con Luiz Inacio Lula Da Silva y se mostró abierto a negociar sobre los aranceles y las sanciones impuestas, a pesar de las críticas... 30.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-30T15:00+0000
2025-10-30T15:00+0000
por todo lo alto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1c/1167976812_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_517fab1f602f7097a1d0875410f2a5e5.png
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto para también examinar cómo se siguen elevando las tensiones en el Caribe y el contexto en el que Ecuador llevará adelante un referéndum para evaluar la instalación de bases militares extranjeras y la posibilidad de cambiar su Constitución.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Alberto García
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg
Alberto García
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Trump hacia Latinoamérica: Negociador con los poderosos y fuerte con los débiles
Sputnik Mundo
Trump hacia Latinoamérica: Negociador con los poderosos y fuerte con los débiles
2025-10-30T15:00+0000
true
PT37M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1c/1167976812_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_976d75441a04e144bbb86bf1323e0110.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Trump hacia Latinoamérica: Negociador con los poderosos y fuerte con los débiles

15:00 GMT 30.10.2025
© Sputnik
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Alberto García
Desde Rusia
Todos los artículos
Sebastián Tapia - Sputnik Mundo
Sebastián Tapia
Todos los artículos
Donald Trump se encontró con Luiz Inacio Lula Da Silva y se mostró abierto a negociar sobre los aranceles y las sanciones impuestas, a pesar de las críticas sobre sus acciones en el Caribe. Mientras tanto, por las mismas críticas incluyó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a la Lista Clinton de sanciones.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto para también examinar cómo se siguen elevando las tensiones en el Caribe y el contexto en el que Ecuador llevará adelante un referéndum para evaluar la instalación de bases militares extranjeras y la posibilidad de cambiar su Constitución.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала