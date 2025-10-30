Trump hacia Latinoamérica: Negociador con los poderosos y fuerte con los débiles

Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto para también examinar cómo se siguen elevando las tensiones en el Caribe y el contexto en el que Ecuador llevará adelante un referéndum para evaluar la instalación de bases militares extranjeras y la posibilidad de cambiar su Constitución.
Donald Trump se encontró con Luiz Inacio Lula Da Silva y se mostró abierto a negociar sobre los aranceles y las sanciones impuestas, a pesar de las críticas sobre sus acciones en el Caribe. Mientras tanto, por las mismas críticas incluyó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a la Lista Clinton de sanciones.
