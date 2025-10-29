https://noticiaslatam.lat/20251029/como-rusia-anula-la-cupula-dorada-de-trump-1168006802.html

Cómo Rusia anula la 'Cúpula Dorada' de Trump

Cómo Rusia anula la 'Cúpula Dorada' de Trump

El misil nuclear ruso Burevestnik, sin límites en cuanto a su alcance e inmune a todos los sistemas de defensa existentes, deja en nada la pretensión del... 29.10.2025, Sputnik Mundo

insurgentes y tverskaya

Al parecer, Washington ha hecho una lectura correcta del mensaje disuasivo de Moscú al dejar de aumentar la presión militar contra el país euroasiático. Quien sigue pretendiendo inmolarse contra Rusia es Europa, coinciden Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya.Los otros temas del pódcast son el inminente efecto positivo del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, así como una nueva escapada de Washington contra México que, a juzgar por los hechos, apunta contra Caracas.

