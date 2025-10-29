https://noticiaslatam.lat/20251029/como-rusia-anula-la-cupula-dorada-de-trump-1168006802.html
Cómo Rusia anula la 'Cúpula Dorada' de Trump
Cómo Rusia anula la 'Cúpula Dorada' de Trump
23:00 GMT 29.10.2025 (actualizado: 08:40 GMT 31.10.2025)
El misil nuclear ruso Burevestnik, sin límites en cuanto a su alcance e inmune a todos los sistemas de defensa existentes, deja en nada la pretensión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de blindar el territorio estadounidense ante cualquier hipotético ataque.
Al parecer, Washington ha hecho una lectura correcta del mensaje disuasivo de Moscú al dejar de aumentar la presión militar contra el país euroasiático. Quien sigue pretendiendo inmolarse contra Rusia es Europa, coinciden Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya.
Los otros temas del pódcast son el inminente efecto positivo del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, así como una nueva escapada de Washington contra México que, a juzgar por los hechos, apunta contra Caracas.