La Asamblea General de la ONU debate una resolución para poner fin al bloqueo de EEUU contra Cuba
La Asamblea General de la ONU debate una resolución para poner fin al bloqueo de EEUU contra Cuba
Los días 28 y 29 de octubre, la Asamblea General de la ONU examina, por trigésima tercera vez, el proyecto de resolución que exige el fin del bloqueo impuesto... 28.10.2025, Sputnik Mundo
El 22 de octubre, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que Washington ha ejercido presiones e intimidaciones sobre varios países, especialmente de América Latina y Europa, para que modifiquen su tradicional apoyo a la resolución que exige el levantamiento del bloqueo comercial y económico contra la isla.Parrilla expresó su confianza en que la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU reiterarán su respaldo al fin del bloqueo.
cuba, eeuu, asamblea general de la onu, sanciones
14:11 GMT 28.10.2025 (actualizado: 14:23 GMT 28.10.2025)
Los días 28 y 29 de octubre, la Asamblea General de la ONU examina, por trigésima tercera vez, el proyecto de resolución que exige el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de seis décadas.
El 22 de octubre, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que Washington ha ejercido presiones e intimidaciones sobre varios países, especialmente de América Latina y Europa, para que modifiquen su tradicional apoyo a la resolución que exige el levantamiento del bloqueo comercial y económico contra la isla.
Parrilla expresó su confianza en que la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU reiterarán su respaldo al fin del bloqueo.
