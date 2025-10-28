https://noticiaslatam.lat/20251028/equipo-cientifico-de-china-hace-historia-con-la-primera-inmersion-profunda-tripulada-en-el-artico-1167959563.html

Equipo científico de China hace historia con la primera inmersión profunda tripulada en el Ártico

Equipo científico de China hace historia con la primera inmersión profunda tripulada en el Ártico

Sputnik Mundo

La misión fue llevada a cabo por el buque Tan Suo San Hao (Exploración No. 3), el primer barco de diseño y construcción china dedicado a la exploración... 28.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-28T08:54+0000

2025-10-28T08:54+0000

2025-10-28T08:54+0000

internacional

ártico

china

global times

cambio climático

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1c/1167961246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53668e54c010b6e6751e901c5c92a3f2.jpg

La expedición fue un esfuerzo conjunto organizado por el Ministerio de Recursos Naturales y la Academia China de Ciencias, informó el Global Times, que destacó el "innovador modelo operativo" del viaje. Esto porque, por primera vez en su historia, China puso a prueba un sistema de colaboración dual de sumergibles tripulados, con el Fendouzhe y el Jiaolong (Dragón de Inundación) realizando operaciones conjuntas bajo el agua. Este enfoque de trabajo en equipo subacuático representa un avance significativo en las capacidades de exploración científica marina de China.El equipo del Ártico había partido desde Sanya, en la provincia de Hainan, el 22 de julio de este año, uniéndose posteriormente al equipo del sumergible Jiaolong para llevar a cabo la misión. A lo largo de los 56 días de operaciones en el océano Ártico, los científicos se dedicaron a una serie de investigaciones y experimentos integrales, contribuyendo a la comprensión del ecosistema y la geología de la región polar.Una de las hazañas más notables de la misión fue lograda por el equipo del Jiaolong, que completó la primera inmersión de China en una zona de hielo del Ártico y ejecutó operaciones colaborativas con el Fendouzhe. Esta capacidad de inmersión en regiones heladas fue puesta a prueba en la cuenca central del Ártico, donde la capa de hielo marino superaba el 80% de cobertura. A pesar de estas condiciones extremas, el equipo logró realizar la primera exploración científica tripulada en aguas profundas de la Cordillera de Gakkel a nivel mundial, alcanzando una profundidad máxima de 5.277 metros.Esta expedición pionera consolidó un nuevo modelo de "colaboración buque-sumergible" diseñado específicamente para inmersiones móviles en regiones con abundante hielo. Gracias a este éxito, China se convierte en el único país del mundo capaz de llevar a cabo inmersiones tripuladas continuas en las densas regiones de hielo marino del Ártico, una capacidad que subraya el desarrollo de su tecnología marina profunda.El medio también señala que la misión arrojó resultados científicos valiosos, incluyendo la recolección de muestras críticas de agua, sedimentos, rocas y organismos marinos. Además, el equipo obtuvo una gran cantidad de datos observacionales. Esta información será vital para el estudio de los rápidos cambios climáticos que afectan al Ártico, ofreciendo material fundamental para la investigación global sobre el futuro del casquete polar, apunta el diario.

https://noticiaslatam.lat/20250330/la-presencia-de-rusia-en-el-artico-es-cada-vez-grande-e-inalcanzable-para-occidente-1161779696.html

https://noticiaslatam.lat/20251021/1167780040.html

ártico

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ártico, china, global times, cambio climático