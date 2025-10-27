Mundo
Putin firma la ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela
El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, según el... 27.10.2025, Sputnik Mundo
El acuerdo amplía la cooperación entre ambos países en los ámbitos político y económico, a saber:
11:16 GMT 27.10.2025 (actualizado: 11:43 GMT 27.10.2025)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaLos mandatarios de Venezuela y Rusia, Nicolás Maduro y Vladímir Putin
El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, según el documento publicado en el portal oficial de la información legal. Moscú y Caracas suscribieron el acuerdo el 7 de mayo de 2025, durante la visita del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a Moscú.
El acuerdo amplía la cooperación entre ambos países en los ámbitos político y económico, a saber:
Las partes se oponen firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales, que constituyen una violación de la Carta de la ONU y otras normas y principios generalmente reconocidos del derecho internacional.
También colaboran en la lucha contra el legado del período colonial y la falsificación de la historia del colonialismo, así como para denunciar el racismo, el genocidio y otros crímenes.
Cooperan en cuestiones relacionadas con el control de armamentos, el desarme y la no proliferación, contribuyendo a garantizar la estabilidad internacional y la seguridad igualitaria e indivisible para todos los Estados sin excepción.
Sin quedarse de brazos cruzados: Rusia consolida su respaldo a Venezuela ante la creciente presión de EEUU en el Caribe
13 de octubre, 18:17 GMT
