https://noticiaslatam.lat/20251027/putin-firma-la-ley-de-ratificacion-del-tratado-de-asociacion-estrategica-y-cooperacion-entre-rusia-1167944363.html

Putin firma la ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela

Putin firma la ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley de ratificación del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, según el... 27.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-27T11:16+0000

2025-10-27T11:16+0000

2025-10-27T11:43+0000

américa latina

rusia

venezuela

relaciones internacionales

política

vladímir putin

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/1d/1156477279_0:0:2740:1541_1920x0_80_0_0_db35e733250edfbd0315ac381b50dab3.jpg

El acuerdo amplía la cooperación entre ambos países en los ámbitos político y económico, a saber:

https://noticiaslatam.lat/20251013/1167503556.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, venezuela, relaciones internacionales, política, vladímir putin