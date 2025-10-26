Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251026/comienzan-en-argentina-las-elecciones-legislativas-1167918881.html
Comienzan en Argentina las elecciones legislativas
Comienzan en Argentina las elecciones legislativas
Este 26 de octubre desde las 8:00 (GMT-3) de la mañana se vota en Argentina. El país se prepara para renovar el Congreso: son 127 de las 257 bancas en... 26.10.2025
Esta será la primera elección legislativa con boleta única de papel y tendrá un padrón que habilita a votar desde los 16 años.Si bien son comicios de medio término, la elección tomó mucha relevancia luego de los dichos del presidente norteamericano, Donald Trump, en los que aseguró que EEUU seguirá apoyando económicamente al país solo si continuaba bajo el liderazgo La Libertad Avanza. Por lo que el resultado en las urnas podría condicionar el precio del dólar y cómo reaccionan los mercados financieros a partir del día siguiente. De todas formas, son elecciones legislativas y los resultados se conocerán en cada distrito. De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, los primeros datos se darán a conocer entre las 21 y 22, hora local (GMT-3).
argentina
11:32 GMT 26.10.2025
Este 26 de octubre desde las 8:00 (GMT-3) de la mañana se vota en Argentina. El país se prepara para renovar el Congreso: son 127 de las 257 bancas en Diputados, elegidas hasta 2029, y 24 de las 72 en el Senado, para el período hasta 2031, las que se ponen en juego durante esta jornada.
Esta será la primera elección legislativa con boleta única de papel y tendrá un padrón que habilita a votar desde los 16 años.
Si bien son comicios de medio término, la elección tomó mucha relevancia luego de los dichos del presidente norteamericano, Donald Trump, en los que aseguró que EEUU seguirá apoyando económicamente al país solo si continuaba bajo el liderazgo La Libertad Avanza. Por lo que el resultado en las urnas podría condicionar el precio del dólar y cómo reaccionan los mercados financieros a partir del día siguiente.
De todas formas, son elecciones legislativas y los resultados se conocerán en cada distrito. De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, los primeros datos se darán a conocer entre las 21 y 22, hora local (GMT-3).
Javier Milei fue recibido a pedradas - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2025
América Latina
Elecciones legislativas en Argentina: ¿qué necesita Milei para tener "un buen resultado"?
ayer, 02:39 GMT
