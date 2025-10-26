Robo del Louvre, presidenciales en Bolivia y Carrera de calabazas gigantes, en las fotos de la semana
Una modelo antes de la exhibición de un kokóshnik —un tocado femenino tradicional de Rusia— de la colección Convoy de trigo, creada en el Instituto de Arte e Industria de Moscú.
Los equipos de rescate se acercan a un avión de carga que se salió de la pista en Hong Kong, China.
Los legisladores aplauden la elección de Sanae Takaichi como nueva primera ministra de Japón, durante una sesión extraordinaria de la Cámara Baja del Parlamento en Tokio, Japón.
Un científico forense francés examina una ventana rota y un balcón del museo del Louvre, escenario de un robo, en París, Francia.
Se denunció el robo de joyas históricas valoradas en millones de dólares, pertenecientes a Napoleón y la emperatriz Josefina.
La Regata de Calabazas Gigantes de la Costa Oeste, en la ciudad de Tualatin, en el estado estadounidense de Oregón.
Los trabajadores de la construcción, en el techo del Tesoro de los EEUU, monitorean el progreso en el ala este de la Casa Blanca, en gran parte demolida, antes de la construcción del nuevo salón de baile, en Washington D. C.
La redactora jefa del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) y el medio RT, Margarita Simonián y el presidente ruso, Vladímir Putin, en el 20.° aniversario del canal ruso de televisión RT en el Teatro Bolshói de Moscú.
Palestinos recogen folletos lanzados por un dron israelí, advirtiéndoles que se mantengan alejados de la llamada Línea Amarilla, en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
Los devotos hindúes recogen arroz sagrado durante el festival Annakut Utsav (Govardhan Puja) en el templo Madan Mohan Mandir en la ciudad de Calcuta, India.
Las personas se reúnen en el templo y recogen ofrendas de arroz, creyendo que el cereal los mantiene saludables y los salva de la pobreza o la escasez de alimentos.
La gente se mantiene cautelosa mientras las olas chocan contra un muelle durante la tormenta Benjamín en La Haya, Países Bajos.
El Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos emitió una alerta meteorológica naranja para las provincias costeras occidentales, con ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora.
La socialite, modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian asiste a la quinta Gala Anual del Museo de la Academia de Cine, en Los Ángeles, California.
Estudiantes de gimnasia entrenan en el Parque Shivaji en Dadar, durante el festival Deepotsav en la ciudad de Bombay, India.
Gatos comen pescado mientras los pescadores regresan de la costa con un botín de sardinas en la ciudad de Esmirna, Turquía.
El grupo de circo aéreo Pendurados se presenta en un espectáculo al aire libre dedicado a la curación de la violencia sexual a través del arte y la comunidad, en la playa de Icaraí en la ciudad de Niterói, estado de Río de Janeiro, Brasil.
Un residente de una casa con un gato rescatado, después del bombardeo nocturno de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Yasinovátaya, república popular de Donetsk.
Los agricultores toman botes para verificar el crecimiento de los cangrejos en una base de cría de cangrejos en un bosque de abetos acuáticos, China.
Los pastores guían a más de 1.000 ovejas y cabras por el corazón de Madrid durante la 32.ª Fiesta anual de la Trashumancia, rindiendo homenaje a la herencia pastoral de España y las rutas rurales que conectan la naturaleza con la ciudad.
