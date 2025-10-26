Mundo
Robo del Louvre, presidenciales en Bolivia y Carrera de calabazas gigantes, en las fotos de la semana
Robo del Louvre, presidenciales en Bolivia y Carrera de calabazas gigantes, en las fotos de la semana
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El robo de joyas históricas del... 26.10.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Robo del Louvre, presidenciales en Bolivia y Carrera de calabazas gigantes, en las fotos de la semana

09:03 GMT 26.10.2025
Síguenos en
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El robo de joyas históricas del museo del Louvre, las elecciones presidenciales en Bolivia, la Carrera de calabazas gigantes en EEUU y la Fiesta anual de la Trashumancia en España, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© Sputnik / Kirill Zykov / Acceder al contenido multimedia

Una modelo antes de la exhibición de un kokóshnik —un tocado femenino tradicional de Rusia— de la colección Convoy de trigo, creada en el Instituto de Arte e Industria de Moscú.

© AP Photo / Chan Long Hei

Los equipos de rescate se acercan a un avión de carga que se salió de la pista en Hong Kong, China.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Los legisladores aplauden la elección de Sanae Takaichi como nueva primera ministra de Japón, durante una sesión extraordinaria de la Cámara Baja del Parlamento en Tokio, Japón.

© Getty Images / Kiran Ridley

Un científico forense francés examina una ventana rota y un balcón del museo del Louvre, escenario de un robo, en París, Francia.

Se denunció el robo de joyas históricas valoradas en millones de dólares, pertenecientes a Napoleón y la emperatriz Josefina.

© AP Photo / Jenny Kane

La Regata de Calabazas Gigantes de la Costa Oeste, en la ciudad de Tualatin, en el estado estadounidense de Oregón.

© AP Photo / Ivan ValenciaRodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, se dirige a sus partidarios después de que los resultados preliminares lo mostraran liderando en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en La Paz, Bolivia.
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Los trabajadores de la construcción, en el techo del Tesoro de los EEUU, monitorean el progreso en el ala este de la Casa Blanca, en gran parte demolida, antes de la construcción del nuevo salón de baile, en Washington D. C.

© Sputnik / Pool/Vyacheslav Prokofiev / Acceder al contenido multimedia

La redactora jefa del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) y el medio RT, Margarita Simonián y el presidente ruso, Vladímir Putin, en el 20.° aniversario del canal ruso de televisión RT en el Teatro Bolshói de Moscú.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

Palestinos recogen folletos lanzados por un dron israelí, advirtiéndoles que se mantengan alejados de la llamada Línea Amarilla, en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

© Getty Images / NurPhoto/Debajyoti Chakraborty

Los devotos hindúes recogen arroz sagrado durante el festival Annakut Utsav (Govardhan Puja) en el templo Madan Mohan Mandir en la ciudad de Calcuta, India.

Las personas se reúnen en el templo y recogen ofrendas de arroz, creyendo que el cereal los mantiene saludables y los salva de la pobreza o la escasez de alimentos.

© Getty Images / Pierre Crom

La gente se mantiene cautelosa mientras las olas chocan contra un muelle durante la tormenta Benjamín en La Haya, Países Bajos.

El Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos emitió una alerta meteorológica naranja para las provincias costeras occidentales, con ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora.

© Getty Images / The Hollywood Reporter/GA/Monica Schipper

La socialite, modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian asiste a la quinta Gala Anual del Museo de la Academia de Cine, en Los Ángeles, California.

© Getty Images / Hindustan Times/Raju Shinde

Estudiantes de gimnasia entrenan en el Parque Shivaji en Dadar, durante el festival Deepotsav en la ciudad de Bombay, India.

© Getty Images / Anadolu/Berkan Çetin

Gatos comen pescado mientras los pescadores regresan de la costa con un botín de sardinas en la ciudad de Esmirna, Turquía.

© AP Photo / Bruna Prado

El grupo de circo aéreo Pendurados se presenta en un espectáculo al aire libre dedicado a la curación de la violencia sexual a través del arte y la comunidad, en la playa de Icaraí en la ciudad de Niterói, estado de Río de Janeiro, Brasil.

© Sputnik / Taisija Voroncova / Acceder al contenido multimedia

Un residente de una casa con un gato rescatado, después del bombardeo nocturno de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Yasinovátaya, república popular de Donetsk.

© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

Los agricultores toman botes para verificar el crecimiento de los cangrejos en una base de cría de cangrejos en un bosque de abetos acuáticos, China.

© Getty Images / Anadolu/Pedro Pascual Garcia

Los pastores guían a más de 1.000 ovejas y cabras por el corazón de Madrid durante la 32.ª Fiesta anual de la Trashumancia, rindiendo homenaje a la herencia pastoral de España y las rutas rurales que conectan la naturaleza con la ciudad.

